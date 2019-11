IRW-PRESS: Chemesis International Inc.: Chemesis International Inc. meldet geprüften Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2019

Vancouver, BC - Chemesis International Inc. (CSE: CSI) (OTC: CADMF) (FRA: CWAA) (das Unternehmen oder Chemesis) gibt die Einreichung seines geprüften, konsolidierten Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2019 bekannt und berichtet über die zuletzt abgeschlossenen Berichtszeiträume.

Highlights 2019

Das Unternehmen wies für das dritte und vierte Quartal des Geschäftsjahres 2019 einen Gesamtumsatz von 7,5 Millionen CAD sowie einen Gesamtbruttogewinn von 1,4 Millionen CAD für diese beiden Zeiträume aus.

Das Unternehmen nahm im Januar 2019 den kommerziellen Betrieb seiner Extraktionsanlage in Kalifornien auf und begann mit der Extraktion von THC-Destillaten für Endprodukte, die im ganzen Bundesstaat vertrieben werden (https://webfiles.thecse.com/40_-_Manufacturing_Nr.pdf?rey4QU.OPHBuk PZRb1JQG85Zo6PRt.v2).

Das Unternehmen schloss die Übernahme von La Finca Interacviva-Arachna Med, einem lizenzierten Anbau-, Herstellungs-, Vertriebs- und Verkaufsunternehmen von Cannabisprodukten in Kolumbien mit Exportkapazitäten in die globalen Märkte, ab (https://webfiles.thecse.com/31_-_Colombia_Closed_NR_CBB.pdf?BQZ7Mp_ WcPT9bZfoSceQjuMmpQE5TIU).

Das Unternehmen schloss eine endgültige Vereinbarung über den Erwerb einer weiteren Extraktions- und Herstellungsanlage in Cathedral City (Kalifornien) ab. Die vollständig lizenzierte Anlage ermöglichte es dem Unternehmen, seine Extraktionskapazitäten für THC-, CBD- und andere Cannabinoid- und Terpenprodukte zu erweitern (https://webfiles.thecse.com/58_-_Cali_Update_.pdf?qfZDxwoKnYTgkTgqG SfIdsKB._vyA_dY).

Das Unternehmen schloss die Übernahme von Natural Ventures PR, einem lizenzierten Anbau-, Herstellungs- und Vertriebsunternehmen für hochwertige Cannabisprodukte für medizinische Zwecke mit Sitz in Puerto Rico, ab (https://webfiles.thecse.com/Aug_23_Chemesis_-_NVPR_Press_Release_Fi nal.pdf?uHmsZ7288uCRH5whHi.Qgh8JnioqbvBQ).

Anschließende Ereignisse

Das Unternehmen meldete den Abschluss von Eigenkapitalfinanzierungen in Höhe von 2 Millionen CAD.

Chemesis schloss die Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung an GSRX Industries Inc. (GSRX), einem führenden Unternehmen für Einzelhandel und Cannabisausgabestellen sowie Vertrieb- und Markenentwicklung, ab. Durch diese Übernahme baut Chemesis seine Betriebsaktivitäten in den Einzelhandelsmärkten in Kalifornien und Puerto Rico weiter aus. Damit kann das Unternehmen die Rentabilität seiner bestehenden Herstellungs- und Anbauprodukte durch den direkten Verkauf an Verbraucher steigern. Der Finanzabschluss von GSRX wird ab dem 29. August 2019 unter Chemesis International konsolidiert. Der Konzernabschluss für das Jahr, das am 30. Juni 2019 endete, beinhaltet die Betriebsaktivitäten von GSRX nicht.

Chemesis kündigte eine Partnerschaft mit Happy Tea an und sicherte sich eine Bestellung im Wert von 4 Millionen USD für den CBD-Produktkatalog von Happy Tea. Das Unternehmen wird die Happy Tea-Produkte in Puerto Rico und den Vereinigten Staaten vertreiben (https://webfiles.thecse.com/70_-_1Happy_Tea.pdf?TISdRBaryX7aIczS_fl iEJzc_a5bgL25).

Edgar Montero, CEO von Chemesis, sagte dazu: Das Unternehmen verzeichnet bei seiner Betriebstätigkeit weiterhin einen Umsatzanstieg im Quartalsvergleich und wir gehen davon aus, dass unser Betrieb weiter wachsen wird, da wir eine erhebliche Nachfrage nach den von uns hergestellten und verpackten Produkten verzeichnen. Die Umsätze, die Forderungen aufgrund von Warenlieferungen und Bestände des Unternehmens nehmen stetig zu. Chemesis stellt weitere Ressourcen zur Verfügung, um in zusätzliche US-Bundesstaaten zu expandieren und damit die Betriebstätigkeit des Unternehmens in mehreren Staaten auszubauen. Das Team hat eine Grundlage geschaffen, die unserer Ansicht nach im Jahr 2020 bedeutende Chancen bieten wird.

Dank des Zugriffs auf Kreditlinien in Höhe von 32,6 Millionen CAD befindet sich Chemesis nach wie vor in einer stabilen Finanzlage.

Der geprüfte, gekürzte, konsolidierte Konzernabschluss und die entsprechenden Begleitunterlagen (Managements Discussion and Analysis, MD&A) für das Jahr, das am 30. Juni 2019 endete, werden auf SEDAR eingereicht und unter www.sedar.com zur Einsicht verfügbar stehen.

Für das Board of Directors:

Edgar Montero

CEO & Director

Über Chemesis International Inc.

Chemesis International Inc. ist ein vertikal integrierter US-amerikanischer Anbieter in mehreren Bundesstaaten mit internationalen Betrieben in Puerto Rico und Kolumbien.

Das Hauptaugenmerk des Unternehmens ist auf eine bedachte Kapitalzuteilung gerichtet, um sicherzustellen, dass es beim Eintritt in neue Märkte seinen Vorteil als Pionierunternehmen aufrechterhält und sich durch den Einsatz von Ressourcen auf Märkten mit großen Möglichkeiten von anderen abhebt. Das Unternehmen betreibt ein Portfolio an Marken, die auf eine große Gemeinschaft von Cannabiskonsumenten ausgerichtet sind, wobei der Schwerpunkt auf Qualität und Konsistenz liegt.

Chemesis verfügt über Anlagen in Puerto Rico und Kalifornien. Das Unternehmen befindet sich in einer günstigen Lage, um zusätzliche Lizenzen in wettbewerbsintensiven, leistungsorientierten US-Bundesstaaten zu erhalten, und wird sein Profil weiter ausbauen, um sicherzustellen, dass es seinen Vorteil als Pionierunternehmen aufrechterhält.

