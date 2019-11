Der Umsatz von Invision sinkt nach drei Quartalen von 9,59 Millionen Euro auf 9,45 Millionen Euro. Das EBIT steigt von 0,216 Millionen Euro auf 0,787 Millionen Euro an. Das ist ein Plus von 265 Prozent. Die Schließung eines Standortes in Nordirland ...

Den vollständigen Artikel lesen ...