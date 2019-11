Xiaomi hat mit der Mi Watch eine Smartwatch angekündigt, die der Apple Watch sehr ähnelt. Die Xiaomi-Uhr kostet aber nur 168 Euro und läuft mit einer modifizierten Version von Googles Wear OS. Genau zum Singles' Day, dem Mega-Shopping-Event in China, bringt Xiaomi eine neue Smartwatch in den Handel, die der Apple Watch sehr ähnlich sieht. Die Mi Watch läuft mit einer modifizierten Version von Googles Smartwatch-Betriebssystem Wear OS, MIUI for Watch. Damit, so die Einschätzung der Kollegen von The Verge, habe Xiaomi die Uhr nicht nur physisch, sondern auch vom UI-Design nahe an die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...