In den letzten Wochen stand die Aktie der weltgrößten Fastfood-Kette McDonald's unter stärkerem Abgabedruck. Wie wir inzwischen wissen, dürfte dies am sich abzeichnenden Abgang von CEO Steve Easterbrook gelegen haben. Denn dieser war der Garant des Erfolgs von McDonald's in den letzten Wochen und Monaten. Und dieser Erfolg war durchaus hart erarbeitet, denn McDonald's leidet schon seit einiger Zeit unter Konkurrenten wie Chipotle Mexican Grill, Five Guys oder eben Shake Shack (WKN: A14MVX).

Dabei gerät heute jedoch auch die Aktie des Konkurrenten Shake Shack, nach Vorlage von Quartalszahlen, unter starkem Abgabedruck. So verliert der Titel zur Stunde an der NASDAQ rund -20%. Doch sind die vorgelegten Quartalszahlen wirklich so schlecht, dass Kursverluste von rund -20% gerechtfertigt sind? Oder stellen diese mal wieder eine Übertreibung dar, die interessierte Anleger zum Einstieg respektive Nachkauf nutzen können? Schauen wir uns das in aller Ruhe zusammen an!

Auf den ersten Blick lesen sich die Quartalszahlen von Shake Shack dabei sehr gut. So vermeldet das Unternehmen für das abgelaufene Quartal einen Nettogewinn in Höhe von 10,3 Mio. US-Dollar respektive 0,31 US-Dollar je Aktie. Dies entspricht mehr als einer Verdopplung gegenüber den im Vorjahr erzielten 5,0 Mio. US-Dollar respektive 0,17 US-Dollar. Auch der bereinigte Gewinn je Aktie konnte sich mit 0,26 US-Dollar sehen lassen, so dass die Performance der Aktie in den vergangenen zwölf Monaten (+87%) fundamental untermauert erscheint.

Das Problem an den Quartalszahlen sind die sogenannten "same-store sales"

Denn eine der wichtigsten Kennzahlen, auf die Aktionäre von Fastfood-Ketten wie Shake Shack achten, ist eine andere, nämlich die sogenannten "same-store ...

