Der Biopharma-Marktführer mit langjähriger Erfahrung bei der Einführung von Onkologieprodukten wird die globale Handelsstrategie und -umsetzung für ADCT-402 vorantreiben.

LAUSANNE, Schweiz, Nov. 05, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- ADC Therapeutics SA, ein auf die klinische Phase der Onkologie ausgerichtetes Biotechnologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Entwicklung hochwirksamer Antikörper-Medikamentenkonjugate (ADCs) für Patienten mit hämatologischen Malignomen und soliden Tumoren leistet, gab heute die Ernennung von Jennifer Herron zum Chief Commercial Officer bekannt. In dieser neu geschaffenen Position wird Frau Herron als Mitglied der Geschäftsleitung alle globalen Handelsaktivitäten leiten. Sie hat ihren Sitz im Büro von ADC Therapeutics in New Jersey.



Chris Martin, Chief Executive Officer von ADC Therapeutics, sagte: "Jennifer ist eine talentierte Führungskraft mit einer Erfolgsbilanz bei der Einführung neuer Produkte und der Entwicklung kommerzieller Talente. Sie bringt ein fundiertes Verständnis für die globale Entwicklung und Vermarktung von Onkologieprodukten vor dem Markteintritt mit, was von unschätzbarem Wert sein wird, da wir die Einreichung einer Biologics License Application und die mögliche Markteinführung von ADCT-402 (loncastuximab Tesirin) planen und weiterhin kommerzielle Strategien für unsere Pipeline neuer ADCs entwickeln. Wir freuen uns sehr, Jennifer in der Geschäftsleitung begrüßen zu dürfen, da ADC Therapeutics in diese nächste Wachstumsphase eintritt."

Frau Herron kommt zu ADC Therapeutics mit mehr als 27 Jahren internationaler Biotechnologie- und Pharmaerfahrung. Zuletzt war Frau Herron Executive Vice President und Chief Commercial Officer bei Immunogen, wo sie die Planung der Pre-Commercialization für Mirvetuximab-Soravtansin, das erste Folatrezeptor-Alpha-Targeting-ADC, leitete. Vor ihrer Tätigkeit bei Immunogen war Frau Herron Präsidentin und Executive Vice President, Global Commercial, bei MorphoSys US, wo sie die kommerzielle Start-up-Präsenz in den USA gründete, um die Einführung von MOR208, dem führenden hämatologischen Onkologieprogramm des Unternehmens, vorzubereiten. Zuvor war Frau Herron Executive Vice President und Chief Commercial Officer bei Ariad Pharmaceuticals, wo sie die globale Vermarktung von Iclusig (Ponatinib), die globale Markteinführung von Alunbrig (Brigatinib), alle kommerziellen Aspekte der Takeda-Transaktion und schließlich den organisatorischen Übergang zu Takeda leitete. Zu Beginn ihrer Karriere hatte Frau Herron verschiedene kaufmännische Führungspositionen mit zunehmender Verantwortung in großen multinationalen Pharmaunternehmen wie Bristol-Myers Squibb, Novartis Oncology und SmithKline Beecham Oncology (GlaxoSmithKline) inne.

Frau Herron sagte: "Es ist ein Privileg, mit dem Team von ADC Therapeutics zusammenzuarbeiten, einem Unternehmen, das sich ganz der Verbesserung der Ergebnisse für Menschen mit Krebs auf der ganzen Welt verschrieben hat. Ich freue mich darauf, eine erstklassige kommerzielle Onkologieorganisation aufzubauen und wichtige neue Krebsbehandlungsoptionen für Patienten mit ernsthaften, unerfüllten medizinischen Bedürfnissen erfolgreich anzubieten."

Frau Herron hat einen MBA der Georgetown University und einen B.A. in Biologie und Wirtschaftswissenschaften der Lehigh University.

