NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Dienstag im Verlauf des US-Handels nur noch wenig bewegt. Nachdem er im europäischen Handel deutlich unter Druck geraten war, zeigte er sich rund eine Stunde vor dem Börsenschluss an der Wall Street weiter bei 1,1068 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1109 (Montag: 1,1158) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9002 (0,8962) Euro gekostet./ck/he

ISIN EU0009652759

AXC0376 2019-11-05/21:06