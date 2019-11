Shanghai (ots/PRNewswire) - Zoomlions High-End-Gerätebau-Tochtergesellschaft m-tec, der weltweit führende Anbieter von Trockenmörteltechnologie und -ausrüstung aus Deutschland, und CIFA, ein weltweit bekannter Hersteller von Betonmaschinen mit Sitz in Italien, präsentieren auf der China International Import Expo (CIIE), einer nationalen Ausstellung vom 5. bis 10. November, drei lokalisierte Produkte vor, die Mischpumpe Duomix-Connect, einen MR-Mischer und eine Spritzbetonmaschine."Zoomlion widmet sich der High-End-Fertigung und ist stolz darauf, unsere neuesten Errungenschaften zu präsentieren, die in Zusammenarbeit mit anderen führenden Unternehmen der Welt entwickelt wurden", sagt Luo Yanbing, Manager des Sales and Marketing Department von m-tec (China) von Zoomlion. "Wir wollen unseren Kunden helfen, mit den Lösungen von Zoomlion erfolgreich zu sein."Zoomlions Mörtelproduktions- und Konstruktionslinie, die am Stand 0A3-003 ausgestellt ist, ermöglicht es den Kunden, die Baueffizienz zu verbessern.Zu den Highlights von Zoomlion bei der CIIE gehören:Duo-mix Connect Mischpumpe von m-tec für den 3D-Betondruck- Einzigartiges und leistungsstarkes, branchenführendes "horizontal +vertikal" Doppelmischsystem in Verbindung mit einem patentiertenMischprinzip, speziell entwickelt für den 3D-Betondruck- Enorme Anpassungsfähigkeit an eine Vielzahl von Materialien- Schnelle und einfache Datenverbindung zum schnellen Abrufen vonInformationen und zur Fernsteuerung der Maschine- Kompakt, vollautomatisch, leicht zu bewegen und zu reinigen. MR-Mischer von m-tec für den 3D-Betondruck und UHPC (Ultra-High-Performance Concrete http://www.uni-kassel.de/upress/online/frei/978-3-89958-086-0.volltext.frei.pdf )- Kann fast alle Rohstoffe verarbeiten, einschließlich Pulver,Zuschlagstoffe, Mikroadditive, Fasern und Pigmente.- Leistungsstarke Konvektion, Schneiden und Dispergieren, um eineHomogenität der Mischqualität von bis zu 99,5 % innerhalb derkurzen Zeit zu erreichen, die für den 3D-Betondruck und dieUHPC-Produktion benötigt wird.- Die Stundenleistung des MR-Mischers kann 200t erreichen. CSS-3 Spritzbetonmaschine von CIFA- Chinas einzige Doppelantriebsmaschine, die das Risiko einesStromausfalls reduziert.- Das weltweit erste Neun-Grad-Roboterauslegersystem ermöglicht dievollständige Abdeckung von Tunnelkonturen ohne tote Winkel.- Durch die Unterteilung in drei Faltsektionen in "Z"-Form kann dieCSS-3 auf engstem Raum in einer Höhe von 3,2 m und einer Breite von2,5 m entfaltet werden.- Einfacher für das Bespritzen von Rand- und Sicherheitsstreifendurch Seitenhaltergelenk und drehbaren Auslegerblock.- Die operative Komplexität und Arbeitsintensität wird durch eineEin-Knopf-Bedienungskonzept- und Trajektorie-Planungsfunktionreduziert. Für weitere Informationen zu den Exponaten von Zoomlion auf der CIIE besuchen Sie den Stand 0A3-003 oder besuchen Sie die Online-Ausstellung m-tec (https://www.ciie.org/ciie/f/exhibits-show/exhibitor/3228aba68225430abb485ccc7f73372f/list) und CIFA (https://www.ciie.org/ciie/f/exhibits-show/exhibitor/607b31f60a324883813b3aaf11b69f6a/list).Informationen zu ZoomlionZoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (Zoomlion) (SZSE:000157), das 1992 gegründet wurde, ist ein Fertigungsunternehmen für technische High-End-Ausrüstung, das Maschinen, Landmaschinen und Finanzdienstleistungen anbietet. Das Unternehmen verkauft nun fast 460 hochmoderne Produkte aus 55 Produktlinien in zehn Hauptkategorien.Informationen zu m-tecSeit 1978 steht m-tec mit Hauptsitz in Neuenburg für innovative Lösungen zur Herstellung, Logistik und Verarbeitung vorgemischter Baustoffe und sonstiger feinkörniger Schüttgüter. Die 2014 mit Zoomlion fusionierte m-tec China Co. ist auf die Kombination von deutscher Technologie und chinesischer Fertigung spezialisiert und bietet ihren Kunden maßgeschneiderte Produkte an. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.m-tec.com (http://www.m-tec.com/).Informationen zu CIFASeit ihrer Gründung 1928 in Italien entwirft, produziert und vertreibt CIFA Innovationen in der Baubranche und hat sich zu einem weltweit renommierten Hersteller von Betonmaschinen entwickelt. Im Jahr 2008 wurde CIFA von dem chinesischen Industriekonzern Zoomlion Heavy Industry übernommen, der neue Wettbewerbsvorteile und einzigartige Differenzierungsmerkmale sowie Berufserfahrungen aus Italien und China generiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.cifa.com/.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1023298/Zoomlion_CIFA_CSS_3.jpgPressekontakt:Tian Zhang925769034@qq.com+86-731-8892-3810Original-Content von: Zoomlion, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/101692/4431016