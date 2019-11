Der schwedische Elektro-Radhersteller Cake stellt auf der EICMA in Mailand sein neues Modell Ösa vor. Das elektrische Motorrad kann extrem vielfältig genutzt werden. Die EICMA in Mailand ist eine der weltweit wichtigsten Motorradmessen. Genau dort stellt Cake seine Ösa, ein elektrisches Motorrad, das es in zwei Klassen geben wird, vor. Das Lite-Modell fährt 45 Stundenkilometer schnell, das Plus-Modell erreicht maximal 100 Stundenkilometer. Entsprechende Führerscheine werden vorausgesetzt. Das würdest du von einem Motorrad nie erwarten Das Besondere am Ösa, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...