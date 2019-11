Ewing, New Jersey (ots/PRNewswire) - Das Cloud-basierte Syndication-Netzwerk ist nun gut gerüstet, um den Kundenerfolg zu steigern und unter einer neuen Führung zu expandierenWorldSync Holdings, ein führendes Software-as-a-Service-Netzwerk (SaaS-Netzwerk), das es Marken ermöglicht, kritische Produktinformationen branchenübergreifend, sicher und kontinuierlich mit einer Gemeinschaft von Einzelhändlern, Betreibern und Händlern zu teilen, hat Steve Sivitter zum Chief Executive ernannt.Sivitter ist ein erfahrener CEO und Operating Executive mit über 30 Jahren internationaler Erfahrung in Asien, Europa und Nord- und Südamerika. Er verfügt über fundierte Software-Erfahrungen auf globaler Ebene und hat eine Leidenschaft für die kaufmännische Führung, operative Exzellenz und Kundenzufriedenheit, wovon 1WorldSync nun profitieren kann."1WorldSync hat fantastische Kunden. Ich freue mich darauf, mit unserem internationalen Team zusammenzuarbeiten, um echte Mehrwerte für ihre Unternehmen zu schaffen", so Sivitter. "Unser Engagement als Vorreiter und Innovationsführer in diesem Bereich wird weiterhin von zentraler Bedeutung für unser Streben nach dem Erfolg unserer Kunden sein."Zuletzt war Sivitter President und CEO von Hexagon Production Software, einem Unternehmen des Manufacturing-Intelligence-Geschäftsbereichs von Hexagon AB. Zuvor war er CEO von Vero Software, einem renommierten Unternehmen im Bereich der rechnerunterstützten Fertigung (Computer Aided Manufacturing), das im Jahre 2014 von Hexagon übernommen wurde. Vero wurde zudem von Battery Ventures unterstützt, dem Mehrheitseigner von 1WorldSync.1WorldSync möchte weiterhin zur Entwicklung von GS1-Normen und globaler Industriestandards beitragen. Im Fokus stehen hierbei die Transparenz und Effizienz in der Lieferkette und im E-Commerce. Die Plattform des Unternehmens gewinnt immer mehr an Bedeutung, wenn es darum geht, Marken schneller auf den Markt zu bringen und die wachsende Anzahl von Produktattributen in E-Commerce- und In-Store-Kanälen zu verwalten. Mehr als 13.000 Kunden nutzen die Plattform des Unternehmens, um standardisierte und unstrukturierte Produktattribute und -informationen - unter anderem Etiketteninformationen, Verpackungsdimensionen und Inhaltsstoffe - zu veröffentlichen und diese Daten an Partner in der gesamten Lieferkette weiterzugeben."Wir sind gespannt auf das Wachstumspotenzial von 1WorldSync und sind davon überzeugt, dass Steve für nötige globale Führungskompetenz und ein kundenzentriertes Erlebnis sorgen wird, um 1WorldSync auf ein neues Niveau zu heben", so Richard Smith, Vorstandsvorsitzender bei 1WorldSync. "Insbesondere sehen wir das Potenzial für das Unternehmen, unser Netzwerk zu erweitern, neue Produkte zu entwickeln und ergänzende Übernahmen durchzuführen."Informationen zu 1WorldSync1WorldSync ist der führende Anbieter von Produkt-Content-Lösungen, mit deren Hilfe 13.000 global tätige Unternehmen in über 60 Ländern authentische, vertrauenswürdige Inhalte mit Kunden und Verbrauchern teilen, die somit informierte Entscheidungen beim Einkauf sowie bei Wellness- und Lifestyle-Angeboten treffen können. Die Cloud-basierte Product-Content-Plattform von 1WorldSync wurde für Unternehmen entwickelt, um authentische und erweiterte Produktinformationen und digitale Inhalte auszutauschen und so eine entscheidende Grundlage für unternehmenskritische Daten im E-Commerce zu schaffen. Mithilfe der Technologieplattform und Expertendienstleistungen bietet 1WorldSync Lösungen, die den unterschiedlichen Anforderungen der Branche gerecht werden. 1WorldSync ist der einzige Produkt-Content-Netzwerkanbieter und GDSN-Datenpool, der die ISO-Zertifizierung 27001 erhalten hat. Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.1worldsync.com.Informationen zu Battery VenturesBattery ist bestrebt, in hochmoderne, Kategorie-definierende Unternehmen in den Bereichen Software und Services, Web-Infrastruktur, Verbraucher-Internet sowie mobile und industrielle Technologien zu investieren. Die im Jahr 1983 gegründete Firma unterstützt Unternehmen von der Seed- bis hin zur Private-Equity-Phase und investiert weltweit von Büros in Boston, der San Francisco Bay Area, London, Israel und New York aus. Folgen Sie dem Unternehmen auf Twitter (@BatteryVentures) und unter www.battery.com, und finden Sie hier eine vollständige Liste der Investitionen von Battery.Pressekontakt:Matt Galassini1WorldSync+1 312.806.7746E-Mail: mgalassini@1worldsync.comRebecca BuckmanBattery Ventures+1 415.426.5911E-Mail: becky@battery.comOriginal-Content von: 1WorldSync, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134098/4431025