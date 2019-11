UTRECHT, Niederlande und CAMBRIDGE, Mass., Nov. 05, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Merus N.V. (Nasdaq: MRUS), ein klinisches Unternehmen für bispezifische Antikörper, das Biclonics, entwickelt, gab heute den Start eines geplanten garantierten öffentlichen Angebots seiner Stammaktien im Wert von bis zu 60,0 Millionen US-Dollar bekannt. Alle Stammaktien werden von Merus N.V. angeboten. Darüber hinaus erwartet Merus, den Konsortialbanken eine 30-tägige Option zum Kauf seiner Stammaktien im Wert von bis zu weiteren 9,0 Mio. US-Dollar zum öffentlichen Angebotspreis zu den gleichen Bedingungen zu gewähren. Das Angebot unterliegt den Marktbedingungen und anderen Abschlussbedingungen, und es kann keine Gewähr dafür gegeben werden, ob oder wann das Angebot abgeschlossen werden kann, oder hinsichtlich den tatsächlichen Umfang oder der Bedingungen des Angebots.



Merus beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot für die klinische Entwicklung seiner Produktkandidaten, die präklinische Forschung und Technologieentwicklung sowie für das Umlaufvermögen und andere allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Citigroup und Jefferies fungieren als gemeinsame Bookrunner für das Angebot, mit Kempen als Co-Manager.

Das Angebot erfolgt gemäß einer Regalregistrierungserklärung auf dem Formular F-3, die am 20. August 2019 bei der SEC ( Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht und am 27. August 2019 für wirksam erklärt wurde. Das Angebot erfolgt nur mittels eines schriftlichen Prospekts und eines Prospektnachtrags, die Bestandteil des Registrierungsdokuments sind. Um Zweifel auszuschließen, stellt das Angebot keinen "Prospekt" im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 dar und wurde von keiner zuständigen Behörde eines Mitgliedstaats des Europäischen Wirtschaftsraums geprüft. Ein vorläufiger Prospektnachtrag und ein begleitender Prospekt im Zusammenhang mit dem Angebot werden bei der SEC eingereicht und sind auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar. Kopien des vorläufigen Prospektnachtrags und des beigefügten Prospekts im Zusammenhang mit dem Angebot können bei Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, USA, oder telefonisch unter +1 (800) 831-9146 oder bei Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10022, oder telefonisch unter +1 (877) 547-6340 oder per E-Mail unter Prospectus_Department@Jefferies.com bezogen werden.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf dieser Wertpapiere dar, noch wird es einen Verkauf dieser Wertpapiere in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit geben, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifikation nach den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Gerichtsbarkeit rechtswidrig wäre.

Über Merus N.V.

Merus ist ein Immunonkologie-Unternehmen der klinischen Stufe, das Therapien mit innovativen, durchgehenden, menschlichen bispezifischen Antikörpern unter der Bezeichnung Biclonicsentwickelt. Biclonics, die auf dem volllangen IgG-Format basieren, werden nach Verfahren gemäß dem Industriestandard hergestellt. In präklinischen und klinischen Studien wurde beobachtet, dass sie mehrere Merkmale aufweisen, die konventionellen menschlichen monoklonalen Antikörpern gleichen, wie eine lange Halbwertszeit und eine geringe Immunogenität.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sollten als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über den Abschluss, den Zeitpunkt und den Umfang des geplanten Angebots, Erwartungen in Bezug auf die Gewährung einer 30-tägigen Option zum Kauf zusätzlicher Stammaktien an die Konsortialbanken und unsere beabsichtigte Verwendung des Nettoerlöses aus dem Angebot. Diese Aussagen sind weder Versprechungen noch Garantien, sondern beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass sich unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die folgenden: unser Bedarf an zusätzlichen Finanzmitteln, die möglicherweise nicht verfügbar sind und die uns zwingen können, unsere Geschäftstätigkeit einzuschränken oder die Rechte an unseren Technologien oder Biclonics und bispezifischen Antikörperkandidaten aufzugeben; mögliche Verzögerungen bei der Zulassung, die sich auf unsere Fähigkeit zur Vermarktung unserer Produktkandidaten und auf unsere Fähigkeit zur Umsatzsteigerung auswirken würden; der langwierige und teure Prozess der klinischen Arzneimittelentwicklung, der ein ungewisses Ergebnis hat; die Unvorhersehbarkeit unserer Bemühungen um die Entwicklung marktfähiger Arzneimittel im Frühstadium; mögliche Verzögerungen bei der Patientenrekrutierung, auch für die Behandlung seltener Subpopulationen wie NRG1-Fusionen, die sich auf den Erhalt notwendiger behördlicher Genehmigungen auswirken könnten; unsere Abhängigkeit von Dritten bei der Durchführung unserer klinischen Studien und das Potenzial für diese Dritten, nicht zufriedenstellend zu arbeiten; Wir sind nicht berechtigt, geeignete Biclonics oder bispezifische Antikörperkandidaten im Rahmen unserer Zusammenarbeit mit Incyte oder einem unserer anderen Mitarbeiter zu identifizieren, oder Incyte oder einer unserer anderen Mitarbeiter kann im Rahmen unserer Zusammenarbeit mit ihnen nicht angemessen arbeiten; unser Vertrauen in Dritte bei der Herstellung unserer Produktkandidaten, das unsere Entwicklungs- und Vermarktungsbemühungen verzögern, verhindern oder beeinträchtigen kann; Schutz unserer eigenen Technologie; Unsere Patente können für ungültig, nicht durchsetzbar, von Wettbewerbern umgangen befunden werden, und unsere Patentanmeldungen können sich als nicht konform mit den Regeln und Vorschriften zur Patentierbarkeit erweisen; wir können uns in potenziellen Klagen wegen Verletzung von geistigem Eigentum Dritter nicht durchsetzen; und unsere eingetragenen oder nicht eingetragenen Marken oder Handelsnamen können angefochten, verletzt, umgangen oder für generisch erklärt werden oder als gegen andere Marken verstoßend befunden werden.

Diese und andere wichtige Faktoren, die unter der Überschrift "Risk Factors" in unserem am 3. April 2019 bei der Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereichten Jahresbericht in Form 20-F und unseren anderen bei der SEC eingereichten Berichten erläutert werden, können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung angegeben sind. Solche zukunftsgerichteten Aussagen stellen die Einschätzungen der Geschäftsführung zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung dar. Wenngleich wir uns dazu entscheiden könnten, solche zukunftsgerichteten Aussagen in Zukunft zu aktualisieren, lehnen wir jede diesbezügliche Verpflichtung ab, auch dann, wenn spätere Ereignisse dazu führen sollten, dass wir unsere Meinungen ändern, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Der Leser sollte sich zu einem späteren Zeitpunkt nach dem Datum dieser Pressemitteilung nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen als Ausdruck unserer Ansichten verlassen.

Biclonics ist eine eingetragene Marke von Merus N.V.

