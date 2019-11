Domino`s Pizza - die Pizzakette liefert uns ein Breakout-Setup!

Analyse erstellt im Auftrag von





Symbol:ISIN:Domino’s Pizza wurde 1960 im US-Bundesstaat Michigan gegründet. Der Pizza-Lieferservice hat nach eigenen Angaben mehr als 14.000 Filialen in über 80 Ländern. Die Aktie hat nach der Veröffentlichung der Zahlen für das dritte Quartal am 08.Oktober stark korrigiert. Bis zum Handelsschluss wurde Domino`s dann wieder nach oben gekauft und startet jetzt weiter durch. Wenn der Widerstand bei 277 USD überwunden werden kann, würden wir eine gute Einstiegsgelegenheit in die Aktie des Pizza-Konzerns bekommen.Die Aktie befindet sich über den gleitenden Durchschnitten EMA 50 und EMA 20. Aktuell notiert Domino`s unter dem Widerstandsbereich der sich bei 276 bis 277 USD gebildet hat, und bereits mehrmals getestet wurde. Wenn die Aktie den Breakout schafft, könnte eine dynamische Bewegung nach oben folgen. Damit wir ein attraktives Setup bekommen, sollten wir noch 1-2 Tage seitlich korrigieren, bevor der Breakout startet.Den Long-Einstieg könnte man bei einem Breakout über 277 USD vornehmen. Der Stopp geht bei aggressiveren Tradern unter die Breakoutkerze. Defensivere Trader könnten den Bereich unter den Kerzen der möglichen seitlichen Korrekturbewegung, bzw. unter der 50% Marke der Powercandle von Dienstag setzen.Meine Meinung zu Domino`s Pizza ist BULLISCH