Andersen Global ist jetzt durch einen Kooperationsvertrag mit dem in Belgrad ansässigen Unternehmen Joksovic, Stojanovic Partners (JSP) vertreten. Das Team aus 12 Partnern bietet rechtliche Orientierung für öffentliche Einrichtungen und für eine große Anzahl internationaler Firmenkunden. Zu seinen praktischen Bereichen zählen Gesellschafts- und Wirtschaftsrecht, Steuerrecht, Luftfahrtrecht, Kapitalmarktrecht, Wettbewerbsrecht, Schlichtungen, Arbeitsrecht, Energierecht, IT-Recht, geistiges Eigentum, Versicherungswesen, Fusionen und Übernahmen, Immobilienrecht und öffentliches Auftragswesen.

"Wir sind stolz auf den anhaltenden Einfallsreichtum, die Zuverlässigkeit und den professionellen Einblick, den wir unseren Kunden liefern können. Unsere Expertise wollen wir den Kunden weiterhin nicht nur auf lokaler, sondern auch auf internationaler Ebene anbieten", sagte Dragan Psodorov, Office Managing Director bei JSP. "Unsere Werte und Ziele passen gut zu denen der internationalen Organisation Andersen Global, und wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit einem professionellen Team, das die gleiche Vision für die Zukunft hat."

"Die neue Präsenz in Serbien ist sowohl innerhalb der Region als auch in der europäischen Praxis insgesamt von großer Bedeutung", sagte Mark Vorsatz, weltweiter Vorstandsvorsitzender und CEO von Andersen. "JSP verfügt über eine umfassende Plattform, die andere kooperierende Kanzleien in dem Gebiet ergänzt. Dies stärkt den synergetischen Ansatz, der für unseren Erfolg entscheidend ist. Darüber hinaus unterhält JSP bereits Verbindungen zu namhaften internationalen Unternehmen. Die etablierten Beziehungen der Kanzlei erweitern unsere Angebotsstrategie um weitere Dimensionen und zusätzliche Ressourcen. JSP betreut außerdem auch Mandanten in Montenegro, was unsere Präsenz in der Region noch mehr erweitert."

Andersen Global ist ein internationaler Verband rechtlich eigenständiger und unabhängiger Mitgliedsfirmen, dem Steuer- und Rechtsexperten aus aller Welt angehören. Andersen Global wurde im Jahr 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 4.500 Fachleute weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 160 Standorten präsent.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20191105006190/de/

Contacts:

Megan Tsuei

Andersen Global

+1 415-764-2700