NETINT Technologies, ein Innovator auf dem Gebiet der SoC-Lösungen für Computerspeicher und Videoverarbeitung, gab heute eine Geschäfts- und Vertriebskanalpartnerschaft mit Leading Light Technologies (L2Tek) bekannt, einem europäischen Distributor von fortschrittlichen Hard- und Softwarelösungen für den Broadcast-, professionellen Video-, IPTV-Überwachungsmark und die industrielle Bildgebung.

Diese strategische Partnerschaft wird NETINT Technologies über den umfassenden Zugang von L2Tek zu mehreren vertikalen Märkten einen beispiellosen Zugang zum europäischen Markt ermöglichen. L2Tek wird die Vertriebs- und Marketingaktivitäten für die Produkte von NETINT Technologies in Großbritannien und Kontinentaleuropa übernehmen.

NETINTs Codensity Video-Transcoding-Technologie bietet Echtzeit-, Qualitäts- und skalierbare Transcodierung für Live-Video-Streaming, die durch die Nutzung der inhärenten Vorteile der ASIC-basierten Codierung mit der Skalierbarkeit der NVMe-Cloud-Speicherinfrastruktur ermöglicht wird. Jedes Codensity Video Transcoder-Modul verfügt über eine ASIC-basierte H.264 AVC- und H.265 HEVC-Videoverarbeitung, die eine qualitativ hochwertige Transkodierung mit bis zu 8K UHD-Auflösung zu einem niedrigeren Preis als bei alternativen Transkodierungsarchitekturen ermöglicht. Die Codensity Video Transcoder U.2-Module lassen sich als NVMe-basiertes Gerät in Host-Server integrieren. Diese fortschrittliche Architektur ermöglicht eine extrem dichte Transcodierungskapazität innerhalb einer NVMe-Serverarchitektur.

"Mit dem explosionsartigen Wachstum von Internet-Streaming-Videos, einschließlich OTT- und SVOD-Diensten, werden neue leistungsstarke, ultradichte Transcoding-Lösungen mehr denn je benötigt", sagt Mark Scott-South, Director of Sales bei L2Tek. "Die Codensity Transcoder von NETINT sind in einem einzigartigen SSD-Formfaktor verpackt, der eine einfache Integration in NVME-Serverplattformen ermöglicht. Die Leistung, Dichte und Flexibilität der Codensity-Lösung von NETINT wird unseren europäischen Kunden die notwendigen Werkzeuge an die Hand geben, um ihre anspruchsvollen Kodierungsanforderungen in absehbarer Zukunft zu erfüllen."

"NETINT freut sich über die Partnerschaft mit L2Tek", sagt Randal Horne, Director of Global Sales, NETINT Technologies. "L2Teks technisches Fachwissen in Verbindung mit stabilen Kundenbeziehungen verschafft uns einen umfassenden Zugang zum europäischen Markt und die Möglichkeit, die Vorteile der Codensity Video-Transcoding-Lösungen einzuführen."

Über Lead Light Technologies

Leading Light Technologies Ltd. mit dem Handelsnamen L2Tek ist ein Herstellervertreter und Distributor, der sich auf elektronische Hardware, Software und Halbleiter-IP für die Märkte Broadcast, professionelles Video, IPTV, Überwachung und industrielle Bildgebung spezialisiert hat. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Planungsleistungen an, die auf umfangreichen Erfahrungen in diesen Bereichen basieren.

L2Tek vermarktet Hochleistungshalbleiter für die Bildverarbeitung und verwandte Anwendungen, FPGA-IP, optische Module für Video- und Telekommunikationssysteme, Stromversorgungen, Displays, Single-Board-Computer sowie High-Speed-Konnektoren und Verbindungsbaugruppen.

Die Engineering-Services des Unternehmens sorgen dafür, dass die technischen Lösungen genau auf die individuellen Anforderungen zugeschnitten sind. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.l2tek.co.uk/

Über NETINT Technologies

NETINT Technologies ist ein Innovator von SoC-Lösungen für Computerspeicher und Videoverarbeitung. Sein Codensity-Portfolio ermöglicht Cloud-Rechenzentren, Edge-Computing-Unternehmen und Content-Anbietern den Einsatz skalierbarer Hochleistungsanwendungen bei gleichzeitiger Minimierung der Kosten für Datenspeicherung und Videoverarbeitung. NETINT, gegründet von einem erfahrenen Team von Storage SoC-Veteranen, ist ein kanadisches, Venture-finanziertes High-Tech-Unternehmen mit Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen in Vancouver, Toronto und Shanghai, China. Weitere Informationen finden Sie unter www.netint.ca.

