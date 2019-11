Partnerschaft ermöglicht führender Plattform für Content-Management und digitale Erfahrung, die steigende Nachfrage nach agilen Digitalmarketing-Lösungen zu befriedigen

OpenGate Capital, eine globale Private-Equity-Gesellschaft, gab heute bekannt, dass sie den Mehrheitsanteil an der CoreMedia AG ("CoreMedia"), einer globalen Plattform für Content-Management und digitale Erfahrung, von Deutsche Telekom Capital Partners und einem Konsortium privater Investoren übernommen hat. Die Investition ist Nummer sechs in OpenGates jüngst geschlossenem zweitem institutionellem Fonds, dessen Vermögen etwa 585 Millionen USD beträgt. CoreMedia mit Hauptsitz in Hamburg (Deutschland) hat Niederlassungen in den USA, Großbritannien und Singapur und beschäftigt über 160 Mitarbeiter. Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

Die Angebotspalette von CoreMedia kombiniert Echtzeit-Produktinformationen mit Multimedia-Marketinginhalten und liefert personalisierte Produktbotschaften über eine Vielzahl digitaler Kanäle. CoreMedias Lösungen helfen Unternehmen, ihre digitale Präsenz zu erweitern, digitale Asset-Bibliotheken zu verwalten und E-Commerce-Plattformen zu optimieren. Zu den Kunden von CoreMedia gehören Unternehmen aus den Bereichen Luxusartikel, Einzelhandel, Medien, industrielle Fertigung, Telekommunikation, öffentlicher Sektor sowie weitere E-Commerce-Firmen aus der ganzen Welt. Produktinnovation ist ein wichtiger Schwerpunkt für CoreMedia. OpenGates Investition unterstützt die Anstrengungen der Firma, ihr Leistungsversprechen durch den Einsatz künstlicher Intelligenz (KI) weiter auszubauen, um wiederkehrende Arbeiten zu automatisieren und Unternehmen zu helfen, personalisierte Einkaufserlebnisse anzubieten. Die Partnerschaft wird die internationale Expansion zusätzlich stärken und die Marke weltweit bekannter machen.

Andrew Nikou, Gründer und CEO von OpenGate Capital, merkte an: "Wir sind hocherfreut, CoreMedia und sein fähiges Team dabei zu unterstützen, das nächste Kapitel der Wachstumsgeschichte des Unternehmens zu schreiben. Wir freuen uns darauf, dem Unternehmen dabei zu helfen, weiterhin marktführender Lösungen zu liefern, die auf globaler Ebene die Produktivität, Reaktionsfähigkeit und Relevanz des digitalen Marketings verbessern. Die Investition in CoreMedia belegt OpenGates fortlaufendes Engagement zugunsten von Investitionen in führende Technologiefirmen."

"Digitales Marketing wird täglich schneller", erläutert Soeren Stamer, CEO und Mitgründer von CoreMedia. "Führende Unternehmen sind für ihr Brand Asset Management auf agile, offene Lösungen angewiesen, die an allen Touchpoints synchronisierte digitale Erfahrungen ermöglichen im Internet, über Mobilgeräte, In-Store, außerhaus, als programmatische Werbung und in Videos. Ich bin stolz auf unser Team und unsere Leistungen. Diese Kooperation mit OpenGate wird unsere Anstrengungen beschleunigen, Firmen beim Aufbauen und Pflegen wahrhaft ikonischer Marken zu helfen."

Für den Einkauf von CoreMedia zeichnete sich das das globale Akquisitionsteam von OpenGate Capital verantwortlich, das von Joshua Adams, Managing Direktor für Geschäftsentwicklung, und Rafael Baron, Vizepräsident für Geschäftsentwicklung, geleitet wird. An der Vorbereitung des Investitionsvertrags waren die folgenden OpenGate-Experten beteiligt: Robert Young, Principal, und Michael Song, Vice President. Die operative Seite der Transaktion wird von Marc Veillas, Managing Director, Paul Bridwell, Managing Director, Damian Blazy, Principal, und Jonny Leppin, Senior Vice President geleitet.

