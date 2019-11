Zunehmend kommt in den letzten Jahren das Online-Versandgeschäft in den Fokus.Farbal beliefert vor allem die Logistikzentren für den Möbelversand. Ganze Möbel oder Möbelbausätze mit unterschiedlichen Abmessungen werden durcheinander in Schutzfolie verpackt. Viele Maschinen wurden an Hersteller von Isolationsmaterialien (Steinwolle, Styropor etc.) geliefert. Dabei kommen unterschiedliche Verpackungsmethoden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...