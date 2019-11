Kehrt am Mittwoch der Schwung an die Aktienmärkte zurück? Handelsimpulse gibt es reichlich, doch zum Start wird der Dax schwächer erwartet.

Der Dax hat am Dienstag die zum Wochenstart eroberte Marke von 13.000 Punkten knapp verteidigt. Kehrt am Mittwoch der Schwung zurück? Vor dem Handelsstart notiert der deutsche Leitindex etwas schwächer, nachdem er sich am Dienstag nur in einer Spanne von 54 Punkten bewegt und 0,1 Prozent höher bei 13.149 Zähler geschlossen hatte.

Handelsimpulse gibt es jedenfalls reichlich. Gleich drei Dax-Konzerne legen Quartalszahlen vor, hinzu kommen zahlreiche weitere Zwischenbilanzen. Auch an den europäischen Märkten tut sich einiges.

Schwung könnten auch die Vorgaben aus den USA bringen. Dort hievten ungebrochene Hoffnungen auf einen Durchbruch im Handelsstreit den Dow Jones auf ein neues Rekordhoch. Wie das "Wall Street Journal" und die "Financial Times" berichteten, könnten die USA und China einen Teil der in den vergangenen Monaten eingeführten Zölle wieder zurücknehmen.

1 - Vorgabe aus den USA

Der US-Standardwerteindex schloss 0,1 Prozent höher auf 27.492 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 verringerte sich um 0,1 Prozent auf 3074 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verbesserte sich nur leicht um 0,02 Prozent auf 8434 Punkten.

In der Hoffnung auf eine deutliche Entspannung im Zollstreit mit China hatten sich in den vergangenen Tagen weitere Anleger mit US-Aktien eingedeckt. Insidern zufolge drang China darauf, im Rahmen des geplanten Handelsabkommens "alle Strafzölle so schnell wie möglich zu beseitigen". Entscheidend sei, dass der Deal auch wirklich unterzeichnet werde, sagte Randy Frederick, Manager beim Brokerhaus Charles Schwab. Dann werde die Wall Street ihre jüngsten Gewinne sicher verteidigen.

2 - Handel in Asien

In Erwartung neuer Entwicklungen im Handelsstreit zwischen den USA und China hielten sich die asiatischen Anleger am Mittwoch an den Aktienmärkten zunächst zurück. "Der Handelsstreit ist der Hauptgrund dafür, dass sich das globale Wachstum in den letzten 18 Monaten abgeschwächt hat. Wir würden uns wünschen, dass die Zölle zurückgefahren werden. Wir warten immer noch auf klarere Anzeichen einer Lösung," sagt Shane Oliver, Chefökonom bei AMP Capital Investors in Sydney.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,1 Prozent höher bei 23.264 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,3 Prozent und lag bei 1690 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,1 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,1 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,6 Prozent.

3 - Jahresgutachten der Wirtschaftsweisen

Wie die Konjunkturprognose des Sachverständigenrats ausfällt, ist bereits am Dienstag vorab bekanntgeworden. Doch am Mittwoch wird das Gutachten der sogenannten Wirtschaftsweisen in Berlin der Kanzlerin ...

