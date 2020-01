Essen (www.aktiencheck.de) - Nach den Verunsicherungen zu Beginn des Jahres aufgrund der politischen Turbulenzen zwischen den USA und Iran sind die internationalen Aktienmärkte in den letzten Tagen wieder in den 2019-Modus zurückgekehrt, so die Analysten der National-Bank AG. Dies bedeute: Steigende Aktienkurse aufgrund der Erwartung einer sich im Zuge der Beruhigung der Handelsstreitigkeiten belebenden globalen Wirtschaft in Kombination mit der Hoffnung auf sich spürbar verbessernde Unternehmensgewinne, insbesondere bei exportorientierten Unternehmen. ...

