=== *** 06:45 FR/Societe Generale SA, Ergebnis 3Q, Paris 06:45 NL/Ahold Delhaize NV, Ergebnis 3Q, Zaandam *** 07:00 DE/Fraport AG, Ergebnis 9 Monate (10:30 PK), Frankfurt *** 07:00 DE/Brenntag AG, Ergebnis 3Q (14:00 Telefonkonferenz), Essen *** 07:00 FR/Alstom SA, Ergebnis 1H, Paris 07:10 DE/Norma Group SE, ausführliches Ergebnis 3Q, Maintal *** 07:30 DE/BMW AG, Ergebnis 3Q (10:00 Presse-Telefonkonferenz, 14:00 Telefonkonferenz für Analysten und Investoren), München *** 07:30 DE/Axel Springer SE, Ergebnis 3Q, Berlin *** 07:30 DE/Hannover Rück SE, Ergebnis 3Q (08:00 Telefonkonferenz), Hannover *** 07:30 DE/Adidas AG, Ergebnis 3Q (10:00 Telefonkonferenz), Herzogenaurach *** 07:30 DE/Wirecard AG, Ergebnis 3Q (13:00 Telefonkonferenz), Aschheim *** 07:30 DE/Dialog Semiconductor plc, ausführliches Ergebnis 3Q (08:30 Telefonkonferenz), Kirchheim/Teck 07:30 DE/Elmos Semiconductor AG, Ergebnis 3Q, Dortmund 07:30 DE/Tom Tailor Holding SE, Jahresergebnis, Hamburg 07:30 DE/Elringklinger AG, Ergebnis 3Q, Dettingen 07:30 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, Ergebnis 2Q (10:00 Telefonkonferenz), Heidelberg *** 07:30 AT/Voestalpine AG, Ergebnis 1H (10:00 PK in Wien), Linz *** 08:00 DE/Auftragseingang September saisonbereinigt PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: -0,6% gg Vm 08:00 DE/TLG Immobilien AG, Ergebnis 9 Monate, Berlin 08:00 DE/secunet Security Networks AG, Ergebnis 9 Monate, Essen 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin *** 08:00 AT/Verbund AG, Ergebnis 9 Monate, Wien 08:00 GB/Marks & Spencer plc, Ergebnis 1H, London *** 08:00 LU/RTL Group SA, Ergebnis 3Q, Luxemburg *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober PROGNOSE: 51,0 zuvor: 51,4 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 52,9 1. Veröff.: 52,9 zuvor: 51,1 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 51,2 1. Veröff.: 51,2 zuvor: 51,4 *** 10:00 EU/EZB, Forum zur Bankenaufsicht, Eröffnungsrede von EZB-Vizepräsident De Guindos, u.a. Rede von SSM-Chef Enria (10:15), Frankfurt *** 10:00 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Konjunkturbericht 3Q *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau September *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone Oktober (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 51,8 1. Veröff.: 51,8 zuvor: 51,6 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 50,2 1. Veröff.: 50,2 zuvor: 50,1 *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts *** 11:00 DE/Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (SVR), Vorstellung des Jahresgutachtens (12:00 PK), Berlin *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz September Eurozone PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm 11:00 DE/Verfassungsschutzpräsident Haldenwang und Bitkom, PK zu Schäden für die deutsche Wirtschaft durch Datendiebstahl, Spionage und Sabotage, Berlin 12:00 DE/Bundesumweltministerin Schulze, Rede beim Workshop zur Stilllegung kerntechnischer Anlage, Berlin 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin 13:30 DE/Bundesfinanzminister Scholz, Rede bei der Finanzkonferenz "Future of Finance Frankfurt", Frankfurt *** 14:30 US/Produktivität ex Agrar 3Q (1. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +0,9% gg Vq 2. Quartal: +2,3% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +2,3% gg Vq 2. Quartal: +2,6% gg Vq *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 17:50 FR/Axa SA, Umsatz 9 Monate, Paris *** 18:00 DE/Freenet AG, Ergebnis 3Q, Büdelsdorf *** 22:05 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 4Q, San Diego 22:05 US/Fox Corp, Ergebnis 1Q, New York 22:30 US/Liberty Global Inc, Ergebnis 3Q, Englewood *** - IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), Ergebnis 3Q, Siena ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

November 06, 2019

