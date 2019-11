Von Preetika Rana

HONGKONG (Dow Jones)--Der Pharmakonzern Astrazeneca will für einen neuen Fonds bis zu 1 Milliarde Dollar einsammeln, um in chinesische Startups im Gesundheitssektor zu investieren.

Der Fonds - ein Joint Venture zwischen Astrazeneca und einer chinesischen Investmentbank - hat das Interesse von Investoren wie Sequoia Capital geweckt, wie CEO Pascal Soriot in einem Interview sagte. In diesem Jahr sollen 200 bis 300 Millionen Dollar eingesammelt werden und 1 Milliarde Dollar über vier Jahre. Eine Sprecherin von Sequoia reagierte nicht sofort auf eine Anfrage zu einer Stellungnahme.

Separat plane Astrazeneca ein neues Forschungszentrum und ein Labor für künstliche Intelligenz in Schanghai aufzubauen, um Medikamente für Krankheiten zu entwickeln, die in China weit verbreitet seien, erläuterte Soriot. Wettbewerber wie Johnson & Johnson und Novartis haben in den vergangenen Jahren ähnliche Zentren in Schanghai eröffnet.

"Ich bin der Ansicht, dass jeder multinationale Konzern, den ich kenne", ein Auge auf China geworfen hat, sagte Soriot.

Der US-Pharmakonzern Amgen hatte vergangene Woche mitgeteilt, 2,7 Milliarden Dollar in bar für eine 20-prozentige Beteiligung an dem in Peking ansässigen Biopharma-Unternehmen Beigene bezahlen zu wollen.

