Konjunkturflaute ja, Rezession nein! Alle Chefvolkswirte der Banken müssen ihre Prognosen völlig neu schreiben. Haben sie sich geirrt, oder lediglich die Fakten falsch gedeutet? 2009 wird sich deshalb wiederholen. Was daraus folgt ist eine neue Sicht für die Börse und das zentrale Thema im Börsenseminar am Samstag in Düsseldorf.



