FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 06.11.2019 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 07.11.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 06.11.2019

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 07.11.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

SYM XFRA US8715031089 SYMANTEC CORP. DL-,01

PEW XFRA US69325Q1058 PC-TEL INC. DL-,001

HC5 XFRA US40414L1098 HCP INC. DL 1

CLV XFRA US22943F1003 CTRIP.COM INT. SPO.ADR1/8

N4S XFRA NL0000288876 EUROCOMM.PR. CERT.10EO-50