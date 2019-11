Julia Ebner erklärt, wie rechte Foren auf das Attentat von Halle reagiert haben, warum Hass im Netz so erfolgreich ist und wann sie ihre Arbeit an die Netflix-Serie Black Mirror erinnert. Die Wissenschaftlerin Julia Ebner forscht am Londoner Thinktank zu Radikalisierung im Internet. In ihrem Buch "Radikalisierungsmaschinen" schreibt sie über Alt-Tech - die Foren, Apps und Portale der rechten Szene. Ebner hat dafür undercover in rechten Netzwerken, Chatgruppen und Workshops recherchiert und sich sogar über rechte Dating-Apps zu Treffen verabredet. Wir haben Julia Ebner für ein ...

