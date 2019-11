TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Glaube an eine schnelle Einigung im US-chinesischen Handelsstreit hat an den asiatischen Aktienmärkten am Mittwoch Kratzer erhalten. In der Folge neigen die Indizes der Region zu leichter Schwäche. Laut Medienberichten aus China besteht die Volksrepublik auf einer Aufhebung der Zölle auf chinesische US-Importe, bevor ein Handelsabkommen mit den USA unterzeichnet wird. China dringt offenbar darauf, die Strafzölle proportional und gleichzeitig abzuschaffen. "Wir beobachten, dass der Optimismus aktuell etwas schwindet", sagt Marktstratege Vishnu Varathan von Mizuho Bank mit Blick auf die Berichte zum Handelskonflikt.

In Japan steigt der Nikkei-225 dennoch um 0,2 Prozent auf 23.301 Punkte. Befeuert wird er erneut von der Devisenseite, denn der Yen gibt auf Tagessicht weiter nach. Der US-Dollar klettert auf 109,07 Yen nach Vortagesständen um 108,77 Yen. Allerdings kommt der Greenback mit den Schlagzeilen aus China von den Hochs um 109,23 Yen etwas zurück.

Auch an den chinesischen Börsen passiert nicht viel: Der HSI in Hongkong zeigt sich unverändert, der Composite in Schanghai verliert 0,3 Prozent. In Südkorea präsentiert sich das Marktbarometer gut behauptet. Händler sprechen auch hier von einem lustlosen Handel mit dünnen Umsätzen. Hier gibt es vereinzelte Stimmen, die die Schlagzeilen aus China als Einstieg in die Abschaffung der Zölle werten. Andere halten dem aber entgegen, dass solange sich US-Präsident Donald Trump nicht konkret geäußert habe, eine derartige Interpretation verwegen sei. In Australien hat der Markt 0,6 Prozent leichter geschlossen.

Suzuki nach Zahlenvorlage schwach

Unter den Einzelwerten büßen Suzuki in Tokio 3,3 Prozent ein. Beim Motorrad- und Autohersteller hat sich die schwache Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2019/20 fortgesetzt. Suzuki verdiente im Zeitraum April bis September 42 Prozent weniger als vor Jahresfrist. Der Umsatz ging um 9 Prozent zurück.

Der Mischkonzern Mitsubishi hat bei Bekanntgabe von Halbjahreszahlen die Liquidation der Ölhandelseinheit Petro-Diamond Singapore mitgeteilt. Der Kurs gewinnt 3,1 Prozent.

Singapore Airlines verlieren derweil an der Börse des Stadtstaates 2,1 Prozent. Die Fluggesellschaft hat zwar den Nettogewinn deutlich gesteigert, noch höhere Markterwartungen aber verfehlt.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.660,20 -0,55% +17,95% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 23.302,26 +0,22% +16,17% 07:00 Kospi (Seoul) 2.146,44 +0,18% +5,16% 07:00 Schanghai-Comp. 2.981,62 -0,33% +19,56% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 27.693,50 +0,04% +6,87% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.259,13 +0,32% +5,86% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.600,40 -0,39% -4,96% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 10:14h % YTD EUR/USD 1,1075 0% 1,1075 1,1131 -3,4% EUR/JPY 120,79 -0,1% 120,90 121,14 -3,9% EUR/GBP 0,8598 -0,0% 0,8599 0,8642 -4,5% GBP/USD 1,2880 +0,0% 1,2879 1,2880 +1,1% USD/JPY 109,06 -0,1% 109,16 108,85 -0,6% USD/KRW 1156,11 -0,0% 1156,22 1155,26 +3,8% USD/CNY 6,9926 -0,2% 7,0097 6,9943 +1,7% USD/CNH 6,9923 -0,1% 7,0015 6,9935 +1,8% USD/HKD 7,8327 -0,0% 7,8335 7,8343 +0,0% AUD/USD 0,6899 +0,1% 0,6892 0,6923 -2,1% NZD/USD 0,6375 -0,1% 0,6381 0,6424 -5,0% Bitcoin BTC/USD 9.342,26 +0,2% 9.322,26 9.260,76 +151,2% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,03 57,23 -0,3% -0,20 +17,9% Brent/ICE 62,71 62,96 -0,4% -0,25 +13,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.484,50 1.484,30 +0,0% +0,20 +15,7% Silber (Spot) 17,55 17,58 -0,2% -0,03 +13,3% Platin (Spot) 923,08 929,00 -0,6% -5,92 +15,9% Kupfer-Future 2,70 2,70 -0,1% -0,00 +1,9% ===

November 06, 2019

