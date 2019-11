f-fex/finanzen.net: German Fund Champions 2020 stehen fest: finanzen.net und f-fex feiern mit den Siegern in Frankfurt am Main DGAP-News: f-fex AG / Schlagwort(e): Fonds/Rating f-fex/finanzen.net: German Fund Champions 2020 stehen fest: finanzen.net und f-fex feiern mit den Siegern in Frankfurt am Main 06.11.2019 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Pressemitteilung German Fund Champions 2020 stehen fest: finanzen.net und f-fex feiern mit den Siegern in Frankfurt am Main * Überraschungen bei Champions und MIPs (most improved players * Auszeichnung in fünf Ligen: Aktien, Renten, Mischfonds, ETFs und ESG/Nachhaltigkeit * Bewertung auf Basis des prognoseoptimierten f-fex Rating * Ergebnisse und Eindrücke zur Finalfeier auf finanzen.net Frankfurt, 06.11.2019 - Die Sieger der neu ins Leben gerufenen German Fund Champions League stehen fest. Bei einer stilvollen Finalfeier in Frankfurt am Main wurden gestern die begehrten Trophäen überreicht. Dabei wurden jeweils drei Gesellschaften pro Kategorie zum "Champion" und jeweils eine zum "MIP" ("most improved player") gekürt. Champions in der Kategorie Aktien wurden Morgan Stanley Investment Management, Pictet Asset Management und AllianceBernstein. Der Preis für den MIP ging in dieser Kategorie an MFS Investment Management. Bei den großen Rentenfondsanbietern holten Schroder Investment Management, Fidelity Investments und Candriam den begehrten Champions-Titel. Pictet Asset Management konnte in dieser Liga als MIP punkten. Bei den Mischfonds machten Flossbach von Storch, MFS Investment Management und Blackrock Investment Management ihren Anspruch als Champions geltend. BNP Paribas Asset Management wurde in dieser Kategorie zum MIP gekürt. Sieger in der Kategorie ESG/Nachhaltigkeit wurden Union Investment, Deka Investment und UBS Asset Management. Den MIP-Pokal holte sich in dieser Kategorie MEAG Asset Management. In der ETF-Liga traten aufgrund der geringeren Anbieterzahl nur zehn große Gesellschaften gegeneinander an. Den Champion-Titel holten sich hier Vanguard Asset Management und Amundi Asset Management. Vanguard konnte darüber hinaus auch den MIP-Pokal für sich entscheiden. Die "German Fund Champions 2020" Aktien Renten Mischfonds ESG/Nachhaltig- ETFs keit AllianceBern- Can- BlackRock Deka Amundi stein driam Investment Champi- Morgan Fideli- Flossbach v. UBS AM Van- ons Stanley ty Storch guard Pictet AM Schro- MFS IM Union - ders Investment MIP MFS IM Pictet BNP Paribas AM MEAG AM Van- AM guard Die von f-fex und finanzen.net neu initiierte Liga vergibt den Champions-Titel an diejenigen Gesellschaften, die mit einer breit aufgestellten Fondspalette am besten mit den Geldern ihrer Kunden umgehen. Der MIP-Titel geht an diejenige Gesellschaft, die ihre Fondsqualität gegenüber dem Vorjahr am meisten steigern konnten. Ziel des "German Fund Champions" Konzepts ist es, Anlegern eine einfache und schnelle Orientierung bei der Auswahl von Fondsanbietern und Fonds zu geben. "Wir freuen uns sehr, dass unsere German Fund Champions League bereits zum Start bei Anlegern und Fondsgesellschaften auf großes Interesse gestoßen ist", sagt Lars Merle, CCO und Board Member bei finanzen.net am Rande der gestrigen Veranstaltung. "Die Heterogenität der Gewinner in den einzelnen Kategorien, zeigt, dass es auch bei den Universalanbietern Kompetenzschwerpunkte gibt", ergänzt Dr. Tobias Schmidt, CEO und Co-Founder der f-fex AG. "Die Auswertung bringt einige Kandidaten an die Spitze, die wir dort nicht so ohne weiteres erwartet hätten." Die Bewertung der firmenübergreifenden Fondsqualität erfolgt auf Basis des prognoseoptimierten f-fex Fondsratings und bezieht alle gerateten Fonds einer Gesellschaft incl. eventuell zugehöriger Schwester- und Tochtergesellschaften ein. Während die Bewertung zum "Champion" volumengewichtet, also in Abhängigkeit von Fondsqualität und Fondsvolumen erfolgt, wird die Bewertung zum "MIP" gleichgewichtet, also ohne Einbeziehung des Fondsvolumens ermittelt. Bei den Champions werden die größten 20 Gesellschaften mit breiter Fondspalette analysiert (ETFs 10), bei den MIPs die größten 30 (ETFs 15). Weitere Informationen zu den German Fund Champions und der Finalfeier in Frankfurt sind auf dem Finanzportal finanzen.net und im dort eingerichteten Special "German Fund Champions" zu finden. Über f-fex: f-fex ist der erste Komplett-Anbieter für das digitale Management von Fondspolicen, Fondsdepots und fondsbasierten Vermögensstrategien. Darüber hinaus bewertet f-fex mittels intelligenter Ratingverfahren Investmentfonds und Portfolios. Das Mitte 2017 von erfahrenen Vorständen und Managern gegründete Unternehmen bündelt einzigartiges Fonds- und Versicherungs-Know-how. Mit ihren digitalen Lösungen stärkt die f-fex AG das Vermögensmanagement-Geschäft von Vermögensverwaltern, Vermittlern und Banken sowie das Fondspolicen-Geschäft von Versicherern und Finanzvertrieben. Über finanzen.net: Die finanzen.net GmbH bietet ein breites Portfolio an Online-Portalen und mobilen Angeboten. Das Kernprodukt www.finanzen.net ist mit mehr als 4,40 Mio. Unique Usern (AGOF 08/2019) und über 36,7 Mio. Visits (IVW 08/2019) Deutschlands größtes Börsenportal. finanzen.net vereint tagesaktuelle Daten zu den Entwicklungen am Finanzmarkt mit RealtimePushKursen zu Indizes, Rohstoffen und Devisen sowie Informationen zu Aktien, Unternehmen, Zertifikaten, Fonds und zur Konjunktur. Interaktive Tools zur Chartanalyse, Musterdepots und persönliche Nachrichtenseiten machen das Angebot individualisierbar. Pressekontakt: f-fex AG, Dornbachstraße 1a, 61352 Bad Homburg Tel.: +49 (0)6172 2655-372 Mail: presse@f-fex.de, Internet: http://www.f-fex.de finanzen.net GmbH, Gartenstraße 67, 76135 Karlsruhe Tel.: +49 (0)721 161766-100 Mail: lars.merle@finanzen.net Internet: https://www.finanzen.net