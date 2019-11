Die aktuelle Berichtssaison fegt derzeit wieder über Indizes und Märkte hinweg. Investoren erhalten hierbei erneut einen kurzfristigen Einblick in aktuelle Zahlen, so manche Aktie kann hierbei glänzen, andere müssen hingegen im Nachgang der jeweiligen Zahlenwerke ordentlich Federn lassen. Spannend sind die Zahlen zum dritten Quartal jedoch häufig, weil das eine oder andere Unternehmen sich hierbei in die Karten schauen lässt, inwiefern die kommenden Dividenden oder Aktienrückkäufe angehoben werden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...