PRESSEMITTEILUNG ACCENTRO Bilanzsumme überschreitet halbe Milliarde Euro - Einkaufsvolumen in ersten drei Quartalen mehrheitlich außerhalb Berlins - EBIT Prognose bekräftigt Berlin, 6. November 2019 - Die ACCENTRO Real Estate AG (WKN: A0KFKB, ISIN: DE000A0KFKB3), Berlin, präsentiert für die ersten neun Monate des Geschäftsjahrs 2019 solide Zahlen und bekräftigte die EBIT-Prognose. Der Konzernumsatz lag bei 73,4 Mio. EUR, die Bilanzsumme erhöhte sich im Vergleich zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2018 um 43,6 Mio. EUR auf 517,9 Mio. EUR und hat damit erstmals die Schwelle von einer halben Milliarde Euro überschritten. Das Privatisierungsportfolio stieg trotz Umgliederungen um 17,3 Mio. EUR auf 362,6 Mio. EUR an. Das Konzernergebnis lag knapp über 13 Mio. EUR. Im Verlauf des dritten Quartals 2019 hat sich die ACCENTRO AG dazu entschlossen, einen Teil ihres Immobilienportfolios langfristig zu halten. Dies soll vor allem mit Immobilien geschehen, deren Entwicklung durch das Heben von Neu- und Umbaupotentialen mehrere Jahre in Anspruch nehmen wird. "Der parallele Aufbau eines renditestarken Bestandsportfolios mit Wertentwicklungspotential ändert nichts an unserer grundsätzlichen Ausrichtung als Privatisierer, es ist nur die Nutzung spezieller Chancen. Das wird aber ein untergeordneter Teil unserer Bilanzsumme bleiben," so Mingazzini, Vorstand der ACCENTRO. Planmäßig weiter ausgebaut wurde im dritten Quartal die Beteiligung an Neubauprojekten mit dem Erwerb von 49% an einer Projektentwicklung mit dem Potential von 19.000 qm Bruttogeschossfläche im Berliner Umland Der Zwischenbericht für die ersten neun Monate des Geschäftsjahrs 2019 steht in deutscher und englischer Sprache unter www.accentro.ag/investor-relations/veroeffentlichungen/finanzberichte/ als Download zur Verfügung. Über die ACCENTRO Real Estate AG Die ACCENTRO Real Estate AG ist marktführend in der Wohnungsprivatisierung in Deutschland. Neben dem Heimatmarkt Berlin konzentriert sich das Unternehmen auf aussichtsreiche Metropolregionen wie Hamburg, Rhein-Ruhr, das Rhein-Main-Gebiet, Leipzig und das Einzugsgebiet Münchens. Im Geschäftsbereich Privatisierung verkauft ACCENTRO Wohnungen aus dem eigenen Bestand an Eigennutzer und Kapitalanleger oder - zusammengefasst als Portfolios - an institutionelle Investoren. Im Geschäftsbereich Services & Ventures vermarktet ACCENTRO Wohnungen für Investoren und Projektentwickler - auch im Rahmen von Beteiligungen an Joint Ventures. Die ACCENTRO Real Estate AG ist im Prime-Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN: A0KFKB, ISIN: DE000A0KFKB3). Ansprechpartner für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Karl-Philipp Jann PB3C GmbH Rankestraße 17 10789 Berlin E-Mail: jann@pb3c.com Tel. 030 - 72 62 76 1612 Fax 030 - 83 62 76 163