Die Aktien von Osram könnten am Mittwoch einen Blick wert sein. Ein Händler verwies auf einen Medienbericht, demzufolge der österreichische Sensorspezialist AMS bereits zur Wochenmitte die erwartete neue Offerte für den deutschen Lichttechnikkonzern vorlegen könnte. So dürfte die Finanzaufsicht Bafin die Angebotsunterlagen am Mittwoch wohl freigeben, sagte der Händler mit Blick auf den Bericht.

AMS war mit einem früheren Übernahmeangebot an der Übernahmeschwelle gescheitert, da zu wenige Osram-Aktionäre akzeptiert hatten. AMS hatte daraufhin einen neuen Anlauf angekündigt, bei dem erneut 41 Euro je Osram-Aktie geboten werden sollen. Allerdings will sich AMS dieses mal mit einer Mindestannahmeschwelle von 55 Prozent zufrieden geben. Die Osram-Aktien waren im vorbörslichen Mittwochshandel zuletzt kaum bewegt im Vergleich zum Xetra-Schluss vom Dienstag in Höhe von 40,26 Euro./mis/fba

