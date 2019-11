Die Privatbank Berenberg hat Fuchs Petrolub aus Bewertungsgründen von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel auf 42 Euro belassen. Der Schmierstoffhersteller biete den Anlegern schon seit geraumer Zeit Wertsteigerungen und stehe an der Schwelle der lang erwarteten Gewinnerholung, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Angesichts des mehr als 30-prozentigen Kursanstiegs gegenüber den Jahrestiefs sei die Aktie inzwischen aber etwas teuer./gl/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2019 / 17:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0002 2019-11-06/08:05

ISIN: DE0005790430