Wer in diesem Jahr auf die Aktie des chinesischen Elektrofahrzeugherstellers gesetzt hatte, der wurde stark enttäuscht. Seit Januar hatten die Kurse zwischenzeitlich fast 80 Prozent an Wert verloren und kratzten im Oktober bereits an der 1.00 USD Marke. Ein absolutes Desaster, wenn man bedenkt, dass sich die Kurse noch wenige Monate zuvor über dem Niveau von 10.00 USD aufhielten.

Den vollständigen Artikel lesen ...