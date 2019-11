Der Dax dürfte am Mittwoch zunächst weiter auf seinem hohen Niveau stagnieren. "Nach den starken Gewinnen ist für die Anleger jetzt erst mal Abwarten angesagt", schrieb Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Zudem müssen die Anleger einmal mehr eine Flut von Unternehmenszahlen verarbeiten.

Eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex ein Minus von 0,10 Prozent auf 13 136 Punkte. Er hatte bereits am Dienstag wenig Dynamik gezeigt und mit einem minimalen Plus geschlossen, womit er sich auf dem höchsten Niveau seit Juni 2018 behauptete. Beim Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zeichnet sich am Mittwoch ebenfalls ein knapper Rückgang ab.

Zuletzt hatten Hoffnungen, dass es im Handelsstreit zwischen den USA und China zumindest zu einem Teilabkommen kommt, die Aktienkurse beflügelt. "Ohne neue Impulse in Form positiver Nachrichten werden weitere Kursgewinne schwierig", glaubt Altmann. "Trotz des imposanten Anstiegs sehen wir bis jetzt aber kaum Gewinnmitnahmen. Die Masse (der Anleger) glaubt offensichtlich an weitere Kursgewinne." Laut Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets "wartet die Börse jetzt auch auf ein Signal, dass es in China konjunkturell wieder aufwärts geht". Es bleibe abzuwarten, "ob der bloße Waffenstillstand im Handelskonflikt mit den USA genügt, das Wachstum im Reich der Mitte wieder anzuschieben".

Mit Blick auf die laufende Berichtssaison standen vor allem die Dax-Mitglieder BMW , Adidas und Wirecard im Fokus. Stanzl hält eine Fortsetzung der Rally für möglich, sofern die veröffentlichten Zahlen überzeugen.

Der Autobauer fasste nach einem schwierigen Jahresbeginn im dritten Quartal wieder stärker Tritt. Die Münchener konnten den Gewinn vor Zinsen uns Steuern um knapp ein Drittel steigern und schnitten damit deutlich besser ab als von Analysten erwartet. Auch die viel beachtete operative Marge im Kerngeschäft Automobilbau legte gegenüber dem Vorjahreszeitraum sichtbar zu, und der Konzernumsatz stieg stärker als prognostiziert. Die Jahresziele bestätigte das Unternehmen. Auf der Handelsplattform Tradegate gewannen die zuletzt stark gelaufenen Aktien vorbörslich weitere 0,6 Prozent.

Auch der Sportartikelhersteller schnitt im vergangenen Quartal überraschend gut ab. Zudem setzen die Herzogenauracher auf eine deutliche Umsatzbeschleunigung im Schlussquartal und bestätigten den Ausblick. Die Aktien gewannen knapp 1,3 Prozent.

Beim Zahlungsabwickler Wirecard konnten sich die Anleger über ein anhaltend starkes Wachstum freuen, welches sich auch im kommenden Jahr fortsetzen sollte. Auf Tradegate lagen die Aktien knapp im Plus./gl/fba

ISIN DE0008469008

AXC0092 2019-11-06/08:27