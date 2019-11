Danske Bank A/S Notice regarding certificates expiry due to early termination

Company announcement















Group Communications

Holmens Kanal 2 -12

DK-1092 København K

Tel. +45 45 14 56 95











05 November 2019

Notice regarding certificates expiry due to early termination

Below-mentioned certificate(s) issued by Danske Bank A/S expires today due to early termination. The value of the respective certificate will subsequently be cash settled.

Short name for the certificate ISIN Reference item Reference item ISIN Unit value BULL COLO X2 DB DK0060641405 COLOB DK0060448595 60.381882 BEAR COLO X2 DB DK0060641595 COLOB DK0060448595 3.415199 BULL CHRH X2 DB DK0060641678 CHR DK0060227585 57.015582 BEAR CHRH X2 DB DK0060641751 CHR DK0060227585 3.067817 BULL ISS X2 DB DK0060641835 ISS DK0060542181 16.778717 BEAR ISS X2 DB DK0060641918 ISS DK0060542181 13.562151 BULL CARL X2 DB DK0060603587 CARLB DK0010181759 91.842345 BEAR CARL X2 DB DK0060603660 CARLB DK0010181759 2.615835 BULL DSV X2 DB DK0060603744 DSV DK0060079531 259.251393 BEAR DSV X2 DB DK0060603827 DSV DK0060079531 0.684144 BULL FLS X2 DB DK0060603900 FLS DK0010234467 16.263801 BEAR FLS X2 DB DK0060604049 FLS DK0010234467 4.459131 BULL NOVO X2 DB DK0060604122 NOVOB DK0060534915 38.225167 BEAR NOVO X2 DB DK0060604205 NOVOB DK0060534915 3.457454 BULL NZYM X2 DB DK0060604395 NZYMB DK0060336014 23.641309 BEAR NZYM X2 DB DK0060604478 NZYMB DK0060336014 6.457069 BULL PAND X2 DB DK0060604551 PNDORA DK0060252690 5.459358 BEAR PAND X2 DB DK0060604635 PNDORA DK0060252690 3.206970 BULL VWS X2 DB DK0060604718 VWS DK0010268606 87.945269 BEAR VWS X2 DB DK0060604981 VWS DK0010268606 0.752457 BULL GEN X2 DB DK0060750370 GEN DK0010272202 28.575583 BEAR GEN X2 DB DK0060750453 GEN DK0010272202 3.980728



Yours faithfully

Danske Bank A/S





Contact:

Equity Derivatives Trading, Markus Drott, tel. +45 45 14 39 19