Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Brenntag nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Der Chemikalienhändler habe die Erwartungen mit dem operativen Ergebnis leicht übertroffen, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Richtig stark sei der Barmittelzufluss gewesen. Der Experte sieht etwas Spielraum für die Markterwartungen an das Schlussquartal und das Jahresergebnis./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2019 / 07:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2019 / 07:13 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000A1DAHH0

AXC0094 2019-11-06/08:34