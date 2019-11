Von Matthias Goldschmidt

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Zahlungsdienstleister Wirecard ist auch im dritten Quartal weiter kräftig gewachsen. Das Transaktionsvolumen stieg in den ersten neun Monaten des Jahres um 37,7 Prozent. Das Unternehmen aus Aschheim bei München bestätigte zudem seine vor drei Monaten erhöhte Gewinnprognose.

Im dritten Quartal steigerte Wirecard seinen Umsatz um 36,8 Prozent auf 731,5 Millionen Euro. Das bereinigte EBITDA kletterte um 42,8 Prozent auf 211,1 Millionen. Analysten hatten im Factset-Konsens mit einem EBITDA von 210 Millionen Euro und einem Umsatz von 727 Millionen Euro gerechnet.

Unter dem Strich verdiente das Unternehmen 149,2 Millionen Euro, das waren 57 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis je Aktie betrug 1,21 Euro.

"Wir freuen uns, unseren Aktionären ein starkes Wachstum für das vierte Quartal und das kommende Geschäftsjahr in Aussicht zu stellen", sagte Konzernchef Markus Braun. "Neben dem kraftvollen organischen Wachstum öffnen wir uns mit dem Markteintritt in China einem der größten Wachstumsmärkte und bauen unseren Wettbewerbsvorsprung weiter aus."

Wirecard rechnet im laufenden Jahr weiterhin mit einem EBITDA von 765 bis 815 Millionen Euro. Der aktuelle Factset-Konsens sieht das EBITDA bei 787 Millionen Euro und damit in der Mitte der Spanne.

Wirecard hat mit immer wieder aufkommenden Vorwürfen der Bilanztrickserei zu kämpfen, was den Aktienkurs belastet. Nach den jüngsten Vorwürfen in der Financial Times, die Wirecard zurückwies, leitete das Unternehmen eine unabhängige Prüfung durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KMPG ein. Das Ergebnis wird in einigen Monaten erwartet.

Der Abschluss dieser bereits begonnen Untersuchung werde voraussichtlich für das Ende des ersten Quartals 2020 erwartet, teilte Wirecard im Quartalsbericht mit.

