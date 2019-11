Die Aktien der Commerzbank (WKN: CBK100) und der Deutschen Bank (WKN: 514000) machen weiterhin eine schwierige Zeit durch. Alleine die Aktienkursverläufe zeigen, trotz kleinerer Erholungen in diesen Tagen, das Ausmaß der Probleme der vergangenen Jahre. Nichtsdestoweniger arbeiten beide Geldhäuser weiterhin an ihrem Turnaround. Auch in diesen Tagen gab es erneut spannende Meldungen über Maßnahmen, die hierbei hilfreich sein sollen. Sogar Teilverkäufe sind im Gespräch, bis hin zu einer Geschäftspraktik, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...