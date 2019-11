Es kann keinen Zweifel geben, dass Anleger über die letzten zehn Jahre mit Investitionen in US-Aktien ausgezeichnet gefahren sind. Spektakuläre Vervielfacher gab es in den unterschiedlichsten Branchen, von Dienstleistern und Handelsunternehmen über Marihuana-Stocks bis hin zu den allgegenwärtigen Medien-, Tech- und Softwarehelden. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass es irgendwann des Guten zu viel ist. Ob dieser Punkt nun in den USA erreicht ist, darüber gehen die Meinungen der Experten weit auseinander. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...