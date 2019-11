Der Chipentwickler Dialog Semiconductor hat im dritten Quartal von weiter anziehenden Geschäften profitiert und schaut zuversichtlich nach vorne. Am heutigen Mittwoch hat das Unternehmen die endgültigen Zahlen für das abgelaufene dritte Quartal vorgelegt und den Ausblick für das vierte Quartal veröffentlicht. Im laufenden vierten Quartal rechnet das Unternehmen mit Umsätzen zwischen 350 und 390 Millionen US-Dollar (rund 315 bis 351 Millionen Euro), wie der MDAX-Konzern am Mittwoch in London mitteilte.

Den vollständigen Artikel lesen ...