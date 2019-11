Anzeige / Werbung

Deutsches Intro und Outro - Interview in Englisch!

David, haben wir das Schlimmste am Silbermarkt hinter uns?

Was bedeutet ein neuer Bullmarkt für euer Unternehmen?

Das heißt, ihr habt derzeit nicht vor, eure Produktion auszubauen?

Warum hat euer Aktienkurs nicht voll mit dem Silberpreis mitgezogen?

Wie schaut es mit eurem BC-Goldprojekt aus?

Wollt ihr dieses Projekt kurzfristig wieder in Produktion bringen?

Wie groß muss die Ressource sein, damit es Sinn macht, diese Mine wieder in Produktion zu bringen?

…

Am Ende des Interviews finden Sie eine Zusammenfassung auf Deutsch!



Zum Interview: https://youtu.be/KrDFLzIbkSI

