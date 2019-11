Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Wirecard nach Ankündigung eines Zukaufs in China auf "Neutral" mit einem Kursziel von 151 Euro belassen. Mit der Akquisition des Zahlungsdienstleisters Allscore bewege sich Wirecard etwas weg von der Priorität, für die Wachstumsstrategie aus eigener Kraft auf Partnerschaften mit Banken und Versicherern zu setzen, schrieb Analyst Hannes Leitner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies sehe er als Bestätigung eines nachlassenden operativen Geschäfts./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2019 / 12:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0012 2019-11-06/09:15

ISIN: DE0007472060