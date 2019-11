Baumot unterstrich seine Wachstumsstärke bei der Vorlage der Halbjahreszahlen. Der Spezialist für die Abgasnachbehandlung meldete einen Umsatzanstieg von 3 Millionen auf 7,7 Millionen Euro. Operativ ist das junge Unternehmen in die schwarzen Zahlen vorgedrungen. So lag das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) bei 0,5 Millionen Euro. Angetrieben hat vor allem das Geschäft im Ausland. In Deutschland dürfte aber im zweiten Halbjahr die Musik deutlich lauter spielen. Die Aktie (A2G8Y8) reagierte verhalten auf die Zahlen, bleibt aber aussichtsreich ...

