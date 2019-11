Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Societe Generale nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die französische Großbank habe insbesondere bei der harten Kernkapitalquote positiv überrascht, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Zudem sei der Vorsteuergewinn auf vergleichbarer Basis besser als am Markt erwartet ausgefallen./la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2019 / 07:27 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2019 / 07:29 / BST

ISIN FR0000130809

AXC0113 2019-11-06/09:22