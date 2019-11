Die Analysten der Baader Bank haben ihr Kaufvotum "Buy" für die Papiere des Anlagenbauers Andritz bestätigt. Das Kursziel von 46 Euro bleibt in der Studie des Baader-Experte Peter Rothenaicher ebenfalls aufrecht.

"Das Hauptproblem bleibt die Metallsparte", geht der Analyst auf die einzelnen Geschäftsteile ein. Doch seien die Aussichten im Bereich "Pulp & Paper" positiv, erläutert Rothenaicher weiter.

Laut Analysten ist die Andritz ein "value play" im Industriesektor. Sowohl das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als auch das EV/EBTIDA, eine wichtige Kennzahl zur Unternehmensbewertung, lägen deutlich unter dem historischen Durchschnitt und dürften damit das Papier in den Augen Rothenaichers attraktiv erscheinen lassen.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Baader-Analysten 1,50 Euro für 2019, sowie 2,65 bzw. 2,94 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,55 Euro für 2019, sowie 1,70 bzw. 1,80 Euro für 2020 bzw. 2021.

Am Mittwochvormittag notierten die Titel des Anlagenbauers Andritz an der Wiener Börse mit plus 1,00 Prozent bei 42,50 Euro.

