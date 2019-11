IRW-PRESS: TransCanna Holdings Inc.: TransCanna erreicht erstes Umsatzziel

Vancouver, British Columbia, 6. November 2019 - TransCanna Holdings Inc. (CSE:TCAN: FWB: TH8) (TransCanna oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen sein erstes Umsatzziel für den Monat Oktober erreichen konnte.

In den Monaten September und Oktober konnte das Unternehmen die Produktionskapazität in seinen Geschäftseinheiten SolDaze und Lyfted Farms verdoppeln und damit seine Infrastruktur weiter ausbauen. Die ersten Monatsumsatzzahlen für Oktober knackten die 250.000 CAD-Marke und das Unternehmen wird sowohl Produktion als auch Einnahmen in den kommenden Monaten weiter skalieren.

90 % der im Monat Oktober generierten Umsätze stammen aus regelmäßig wiederkehrenden Einnahmen. In der letzten Oktoberwoche erhöhten sich die Einnahmen aus dem Verkauf von Esswaren der Marke SolDaze auf 65.000 CAD und das Unternehmen geht davon aus, dass die Wochenumsätze auch weiter ansteigen werden. Im Zuge des kontinuierlichen Betriebsausbaus von Lyfted Farms sind auch hier entsprechende Umsatzzuwächse zu erwarten.

Bei unseren ersten Prognosen wollten wir in puncto Umsatzgenerierung realistisch bleiben; schließlich arbeiten wir derzeit noch nicht im Vollbetrieb, erklärt Steve Giblin, CEO von TransCanna. Angesichts dieser Überlegungen haben wir mit unserem Umsatzziel von 150.000 Dollar für Oktober einen konservativen Ansatz gewählt. Unser Ziel war es zu zeigen, dass wir Produkte kreieren und durch unser System bewegen können. Der Umstand, dass wir dieses Umsatzziel übertroffen haben, beweist, dass unser Modell funktioniert.

Das Unternehmen ist in der Lage, größere Produktionsleistungen zu erbringen und im Zuge der unabhängigen Prüf- und Genehmigungsverfahren für jeden einzelnen Artikel (stock keeping unit/SKU) wird jede Geschäftseinheit ihr Produktionsniveau entsprechend anpassen. Das Unternehmen hat Systeme für die erfolgreiche Durchführung der behördlichen Konformitätsprüfungen eingerichtet und den Vertrieb entsprechend organisiert, um eine Effizienzsteigerung zu erreichen. In den generierten Einnahmen sind auch Umsätze aus dem Verkauf von Produkten der übernommenen Marken Lyfted Farms, SolDaze und Daily enthalten. Das Unternehmen wird sämtliche Geschäftsbereiche einschließlich Prerolls, Blüten, Konzentrate, Esswaren der Marke SolDaze und Daily-Produkte laufend erweitern.

Wir freuen uns außerordentlich, dass wir für unsere ersten Artikel eine Laborzertifizierung erhalten haben. Das bedeutet, dass diese Produkte für den Verkauf in Kalifornien zugelassen sind, erklärt Shawn Shelvin, Director of Brand Development und Gründer von SolDaze. Nachdem wir diesen Meilenstein geschafft haben, können wir nun grünes Licht für die Massenproduktion unserer Produkte geben.

Über TransCanna Holdings Inc.

TransCanna Holdings Inc. ist ein Unternehmen mit Sitz in Kanada, das über seine hundertprozentigen Tochtergesellschaften in Kalifornien integrierte Branding-, Transport- und Vertriebsdienstleistungen für eine Vielzahl von Branchen, darunter auch dem Cannabismarkt, anbietet.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter www.transcanna.com bzw. per E-Mail über info@transcanna.com.

Für das Board of Directors:

Steve Giblin

President

604-609-6199

TransCanna Holdings Inc.

Suite 902, 1030 West Georgia Street

Vancouver, B.C. V6E 2Y3

