Wien (pts006/06.11.2019/09:05) - Gelebte Prozesse in Kombination mit einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess machen sich bezahlt: Die Rezertifizierung nach ISO 17100 und das Überwachungsaudit der ISO 9001 von eurocom Translation Services durch die Zertifizierungsstelle LinquaCert verlief äußerst erfolgreich: eurocom ist weiterhin ISO 17100- und ISO 9001-fit. LinquaCert bestätigte eurocom Translation Services mit der Rezertifizierung der Qualitätsnorm für Übersetzungsdienstleistungen die Qualität sowohl der Projektmanager, Übersetzer und Korrektoren als auch die gesamten Prozesse für Übersetzungsdienstleistungen für technische Dokumentation, Softwarelokalisierung, Website-Lokalisierung, SEO, Werbung, Marketingunterlagen und Transcreation. Zusätzlich führte LinquaCert bei eurocom ein Überwachungsaudit der ISO 9001, der international anerkannten Norm für Qualitätsmanagement, durch. Bei diesen Zertifizierungen profitierte eurocom von dem vor einiger Zeit eingeführten Managementsystem des Entrepreneurial Operating System (EOS). Dieses schreibt gewisse Abläufe vor und stellt u.a. - wie die ISO 9001 einfordert - einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess sicher. "Die Synergien aus ISO 9100 und EOS heben uns auf ein nachhaltiges Qualitätsniveau, von dem vor allem auch unsere Kunden profitieren", unterstreichen die CEOs Anita Wilson und Klaus Fleischmann. Und weiter: "Wir gratulieren und danken unserem tollen Team an Projekt- und Vendormanagern, die ja die Prozesse täglich mit Leben erfüllen und so für die nötige Qualität unserer Übersetzungsarbeit sorgen." Über ISO 17100 Die ISO 17100 ist eine internationale Qualitätsnorm, die Vorschriften für Übersetzungsdienstleister zur Abwicklung der Kernprozesse, zu den Mindestanforderungen an die Qualifikation, die Verfügbarkeit und den Einsatz der Ressourcen sowie zu den weiteren für die Bereitstellung einer qualitativ hochwertigen Übersetzungsdienstleistung erforderlichen Tätigkeiten enthält. Weiters legt sie die die Kompetenzen und Qualifikationen fest, die das für Übersetzungsaufgaben zuständige Personal (Übersetzer, Projektmanager und sonstige Fachleute) zu erfüllen hat. Über ISO 9001 ISO 9001 ist eine internationale Qualitätsmanagementnorm, die Mindestanforderungen an ein Qualitätsmanagementsystem definiert, um die allgemein gültigen Erwartungen an Qualität von Kunden und Behörden erfüllen zu können. Wesentlicher Bestandteil dieser Norm ist der kontinuierliche Verbesserungsprozess (KVP). Über EOS EOS (Entrepreneurial Operating System) ist ein System, das hilft, Unternehmen effektiver zu leiten und die Vision konsequent umzusetzen. Es besteht aus dem Setzen von Prioritäten, Arbeitsmethoden, erfolgreichen Meetings und anderen einfachen und zugleich effektiven Tools und deckt die sechs Schlüsselkomponenten (Vision, Personen, Daten, Issues, Prozesse und Traction) ab, mit denen jedes Unternehmen zu tun hat. Über eurocom Translation Services eurocom Translation Services ist eine 100%ige Tochter der Kaleidoscope GmbH. Das gemeinsame Motto lautet: Taking Your Content Global - mit Kaleidoscope spricht Ihr Produkt alle Sprachen! Die Kombination aus jahrzehntelangem Know-how, unseren Softwarelösungen und ausgesuchter marktführender Software unserer Technologiepartner macht das möglich. Gepaart mit dem Full-Service Angebot der eurocom, Österreichs größtem und innovativsten Übersetzungsbüro, bietet Kaleidoscope eine einmalige und unschlagbare Synergie aus Sprache und Technologie! . (Ende) Aussender: eurocom Translation Services GmbH Ansprechpartner: Arnold Zimmermann Tel.: +43 1 253 5 352 12 E-Mail: arnold.zimmermann@eurocom.at Website: www.eurocom.at Quelle: http://www.pressetext.com/news/20191106006

