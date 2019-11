Wien (www.aktiencheck.de) - Am gestrigen Handelstag flirteten die wichtigsten Indices der Wall Street zunächst noch mit neuen Höchstständen, nur um dann im Laufe des Tages den Löwenanteil der Gewinne wieder abzugeben, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Dow Jones Industrials (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) und NASDAQ Composite (ISIN: XC0009694271, WKN: 969427) hätten knapp im Plus geschlossen, während der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) leicht ins Minus gerutscht sei. ...

