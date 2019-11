PVA TePla AG: Höhere Flexibilität in der Produktion und verstärkte Wachstumschancen durch eigenständige Kesselfertigungsfirma DGAP-News: PVA TePla AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme PVA TePla AG: Höhere Flexibilität in der Produktion und verstärkte Wachstumschancen durch eigenständige Kesselfertigungsfirma 06.11.2019 / 10:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Höhere Flexibilität in der Produktion und verstärkte Wachstumschancen durch eigenständige Kesselfertigungsfirma Die PVA TePla Gruppe hat zum 1. November 2019 im Rahmen von Maßnahmen zur Optimierung der Lieferketten Aktivitäten eines renommierten und weltweit anerkannten italienischen Kesselherstellers übernommen. Die kürzlich in Italien gegründete Tochtergesellschaft PVA Italy kann somit die die eigenständige Kesselproduktion sofort aufnehmen. Doppelwandige Kessel, besonders Edelstahlkessel, bilden für Vakuum- und Hochtemperatur- sowie einer Vielzahl von Kristallzuchtanlagen das zentrale Bauteil. Fertigungstechnisch muss er höchsten Qualitäts- und Sicherheitsansprüchen genügen. Diese Kessel sind für den hervorragenden Ruf, den Prozessanlagen der PVA TePla bei den weltweiten Kunden genießen, von besonderer Bedeutung. Auf Grund der seit vielen Quartalen steigenden Kundennachfrage nach Vakuumanlagen ergänzt die PVA TePla Gruppe den bestehenden Lieferantenpool durch eine eigene Fertigung. Der Vorstand für Technologie und Produktion der PVA TePla AG, Oliver Höfer, hebt die Bedeutung der Übernahme hervor: "Gegenüber unseren Kunden, die in der Regel große, namhafte Unternehmen in ihren Märkten sind, stehen wir in der Verantwortung, jederzeit Liefertermine mit entsprechend hoher Qualität sicherzustellen. Die PVA Italy ergänzt hervorragend die Wertschöpfungstiefe der PVA TePla Gruppe an einer Schlüsselstelle. Wir werden zukünftig zusätzlich zu den bestehenden und etablierten Lieferanten Kessel unserer italienischen Tochtergesellschaft zum Bau von Vakuum- und Kristallzuchtanlagen beziehen. Das wird entscheidend zu einer Erhöhung der Lieferfähigkeit unserer Anlagen beitragen." Weitere Informationen erhalten Sie bei: Dr. Gert Fisahn Investor Relations PVA TePla AG Phone: +49(0)641/68690-400 gert.fisahn@pvatepla.com www.pvatepla.com --------------------------------------------------------------------------- 06.11.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: PVA TePla AG Im Westpark 10-12 35435 Wettenberg Deutschland Telefon: 0641/686900 Fax: 0641/68690800 E-Mail: info@pvatepla.com Internet: www.pvatepla.com ISIN: DE0007461006 WKN: 746100 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 905759 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 905759 06.11.2019 ISIN DE0007461006 AXC0133 2019-11-06/10:01