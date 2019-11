Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Amazon auf "Buy" mit einem Kursziel von 2100 US-Dollar belassen. Auch wenn bereits mehr als 50 Prozent der US-Haushalte Prime-Kunde sei, sehe er weiterhin Möglichkeiten eines Ausbaus dieses Anteils, etwa über das Angebot der Lieferung innerhalb eines Tages, schrieb Analyst Eric Sheridan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Gleichzeitig könne Amazon die Profitabilität verbessern./ajx/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2019 / 20:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0023 2019-11-06/10:01

ISIN: US0231351067