Unterföhring (ots) -Sie stehen für ausgezeichnete Programme und überfordern gerne denalltagsroutinierten Geist. Und sie gehören zu den kreativstenFiction-Produzenten Deutschlands: Produzent, Regisseur, Autor undSchauspieler Christian Ulmen und Produzent Carsten Kelber.ProSiebenSat.1 TV Deutschland gründet mit den beiden Machern jetztdie Produktionsfirma Pyjama Pictures mit Sitz in Berlin und bautdamit seine Kompetenz im Bereich Content-Produktion in Deutschlandweiter aus.Erstes Projekt von Pyjama Pictures: Die neue Kreativschmiedeproduziert 2020 die vierte Staffel der erfolgreichen Serie "jerks."für die Streaming-Plattform Joyn und die anschließendeFree-TV-Ausstrahlung auf ProSieben. Darüber hinaus produziert PyjamaPictures künftig Inhalte für alle Plattformen von ProSiebenSat.1 -linear und digital - sowie für externe Partner. Der Fokus liegt aufdeutschsprachigen und lokalen Inhalten. Viele Ideen und Entwicklungensind bereits in der Pipeline.Christian Ulmen: "Wir lieben einander. Carsten Kelber, der Konzernund ich. Wir werden der deutschen Serie viele neue Kinder schenken;manierlich gekämmte wie unerzogene Blagen. Es wird laut."Carsten Kelber: "Christian und ich lernten uns durch ,jerks.' kennen,und können es kaum erwarten, diese Zusammenarbeit zu vertiefen und inandere Genres zu übertragen. Wir schauen voller Vorfreude auf ebensoschöne Projekte und genießen schon jetzt den kreativen Austausch mitden Sendern unserer Gesellschafter, sowie externen Partnern undPlattformen."Wolfgang Link, Co-CEO Entertainment ProSiebenSat.1: "ProSiebenSat.1möchte immer mit den Besten zusammenarbeiten - und das so intensivwie möglich. Christian Ulmen und Carsten Kelber stehen wie kaum einanderes Produzenten-Team für besondere und ausgezeichnete Fiction.Und machen unser Medium mit ihren Produktionen besser und einfachunverwechselbar. Mit Pyjama Pictures wollen wir in Zukunfterstklassige Fiction für unsere Sender und Plattformen als auch fürden gesamten deutschen Markt produzieren."Henrik Pabst, Chief Commercial Officer Entertainment, ProSiebenSat.1:"Christian und Carsten zählen zu den profiliertesten lokalenProduktionsexperten in Deutschland. Die Gründung von Pyjama Pictureszahlt perfekt auf einen wichtigen Punkt unserer Content-Strategie ein- die kreativsten Macher und Talente Deutschlands unter unserem Dachzu versammeln. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit."Die Erfolgsgeschichte von "jerks.""jerks." setzt Maßstäbe: Drei Mal in Folge gewann die Serie umChristian Ulmen und Fahri Yardim den Deutschen Comedypreis, 2019 denDeutschen Fernsehpreis. Über alle Plattformen hinweg schreibt"jerks." eine Erfolgsgeschichte. Die erfolgreiche ProduktionsfirmaTalpa Germany ("The Voice of Germany") produzierte die Serie imAuftrag von Joyn und ProSieben. Wolfgang Link: ",jerks.' ist einechtes Kleinod. Ich bedanke mich bei Talpa Germany und insbesonderebei Karsten Roeder für die erfolgreiche Zusammenarbeit."Kontakt:Diana SchardtProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHSVP Kommunikation/PRTel. +49 [89] 9507-8020Diana.Schardt@ProSiebenSat1.comBild von Christian Ulmen und Carsten Kelber auf Anfrage überBildredaktion ProSiebenSat.1 TV Deutschland, Clarissa Schreiner(Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat.1.com).Original-Content von: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/73135/4431220