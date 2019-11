Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Telefonica anlässlich der Geschäftszahlen zum dritten Quartal von 5,80 auf 5,90 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen. In Brasilien habe der spanische Telekommunikationskonzern einen beeindruckenden Umsatzanstieg im Mobilfunkgeschäft verzeichnet und in Deutschland erhole sich bereits der Umsatz von Telefonica Deutschland, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Heimatmarkt aber nähmen die Unsicherheiten zu. Das neue Kursziel reflektiere höhere Umsatz- und Gewinnschätzungen angesichts des starken britischen Pfund und brasilianischen Real./la/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2019 / 21:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2019 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0031 2019-11-06/10:06

ISIN: ES0178430E18