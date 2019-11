FRANKFURT (dpa-AFX) - Erneuter Dämpfer für Deutschlands Maschinenbauer: Die Bestellungen lagen im September real um vier Prozent unter dem Wert des Vorjahresmonats. Einziger Lichtblick: Ein kräftiges Auftragsplus von elf Prozent aus den Euro-Partnerländern. Insgesamt gebe es keinen Grund für Entwarnung, bilanzierte der Chefvolkswirt des Branchenverbandes VDMA, Ralph Wiechers, am Mittwoch in Frankfurt. "Wir sehen nicht, dass die Belastungen in Folge der vielen Handelsstreitigkeiten und des zunehmenden Protektionismus nun nachlassen und die weltweite Investitionsneigung zunimmt." In den neun Monaten von Januar bis einschließlich September 2019 blieben die Orders um acht Prozent unter Vorjahresniveau./ben/DP/jha

ISIN DE0007236101 DE0006204407 DE0006335003 DE0006602006 DE0005878003

AXC0137 2019-11-06/10:08