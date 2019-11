Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Nach der kleinen Rallye zu Wochenbeginn liess es der DAX gestern ruhiger angehen. Er bewegte sich in einer Handelsspanne von gut 50 Punkten seitwärts. Am Ende reichte es für ein kleines Plus von 0,1 Prozent. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann im Gespräch mit Moderator Marco Uome. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und Unterstützungen von Bedeutung sind. Sehen Sie den DAX-Check von Montag bis Freitag live um 09:30 Uhr auf unserer Facebookseite oder auf unserer Homepage im Livestream.